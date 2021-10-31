باجة : مهرجان الرمان بتستور يستقبل اكثر من مائة الف زائر (مديرة المهرجان).

افادت مديرة الدورة الخامسة لمهرجان الرمان بتستور من ولاية باجة صلوحة التباسي بان المهرجان الذي انتظم من 28 الى 31 اكتوبر الجاري استقبل اكثر من مائة الف زائرمبينة فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الاقبال الكبير علي التظاهرة يعود الى تعطش الجمهور للتظاهرات الثقافية بعد جائحة كورونا.



وقد تضمنت فعاليات المهرجان اقامة معرض الحرف والفنون بساحة الفنون بتستور حيث تم عرض مختلف منتوجات الصناعات التقليدية بولاية باجة والاكلات الخاصة بتستور اضافة الى تخصيص نقطة بيع الرمان من المنتج الى المستهلك.

وانتظمت على هامش المهرجان عروض للمالوف وللفرق الفلكلورية وعروض ثقافية متنوعة



وقد اكد عدد من الحرفيين ومن منتجي الرمان بتستور لمراسلة "وات" ان التظاهرة كانت فرصة لترويج رمان تستوروتنشيط الحياة الاقتصادية بها

وتجدر الاشارة الى ان معتمدية تستور تعتبر ثاني اكبر منطقة منتجة للرمان بالجمهورية التونسية بعد ولاية قابس حيث تتوفر بها 1300 هكتار من اشجار الرمان التى تنتج سنويا اكثر من 18 الف طن من ثمار الرمان.



