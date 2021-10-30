المنستير: اقتراع شخص واحد من الأمنيين والعسكريين إلى غاية منتصف النهار في الانتخابات الجزئية لبلدية منزل كامل

وات - انطلقت، اليوم السبت، بمركز الإقتراع بالمدرسة الإبتدائية بئر الطيّب ببلدية منزل كامل من ولاية المنستير عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين ضمن الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل، حيث سجلت الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير إلى غاية منتصف النهار اقتراع شخص واحد، وفق ما ذكره منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، بسام حلاوة، لـ"وات".



وتتواصل عميلة الاقتراع اليوم بالنسبة إلى الأمنيين والعسكريين بمركز الإقتراع المدرسة الإبتدائية بئر الطيّب وهو المركز الوحيد المخصص لذلك إلى غاية الساعة السادسة مساء، في حين يقترع المدنيون غدا في أربعة مراكز في المدارس الابتدائية بورقيبة بمنزل كامل، والحي الجديد بمنزل كامل، والسعيدة بالهدادرة، وبئر الطيّب.



ويبلغ مجموع المسجلين والمسجلات للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية منزل كامل 4808 ناخبين سيختارون بين قائمتين مستقلتين "الوفاق" و"الشباب الريفي بالهدادرة" اللتين تتنفسان على 12 مقعدا بالمجلس البلدي لبلدية منزل كامل.









