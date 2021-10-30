معهد الرصد الجوّي: شهر سبتمبر 2021 الأشد حرّا على الإطلاق منذ سنة 1950

شهدت تونس، خلال شهر سبتمبر 2021، امتدادا لفصل الصيف وتواصلت درجات الحرارة في مستويات مرتفعة وشهدت كل مناطق البلاد مستويات قصوى ودنيا من الحرارة أعلى من المعدلات العادية



وتجاوز معدل متوسط درجة الحرارة للشهر ذاته (وفق معطيات ل24 محطّة) بثلاث درجات مائوية من المعدل المعتاد (25،4 درجة) للشهر ذاته ممّا يجعل من شهر سبتمبر 2021 الأشد حرّا منذ سنة 1950، وفق الملخص المناخي الشهري للمعهد الوطني للرصد الجوّي، نشره، الجمعة.



كما صنّف سبتمبر 2021 الأشد جفافا بمجموع أمطار، بكافة المحطات الرئيسيّة، لم يتجاوز 276،7 مليمترا مقابل مجموع أمطار قدّر ب1410،9 مليمترات خلال شهر سبتمبر 2020، الذي كان شهد اكبر نسبة تساقطات منذ سنة 1950.



درجات حرارة أرفع من المعدلات العادية



وتواصل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة لأشهر الصيف كانت الدرجات المسجلة خلال سبتمبر 2021 أعلى بكثير من المعدلات العادية دون ان ترتقي ان تكون معدلات قياسية جديدة. وشهدت أغلب مناطق البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وكانت معنية بمستويات حر استثنائية. وخلال اليومين الاخيرين من الشهر (29 و30 سبتمبر) تراجعت الدرجات القصوى في اغلب المناطق وكانت اقل من المعدلات المرجعيّة. كما تراجعت الدرجات الدنيا وكانت في مستوى المعدلات المرجعية.



وشهدت الحرارة القصوى ارتفاعا ملحوظا بكافة المناطق وبلغت القصوى المطلقة 45،2 درجة بالبرمة يوم 1 سببتمبر 2021 وتراوحت المعدلات من 30،1 درجة بالمهدية الى 39،2 درجة بالبرمة وكانت فوق المعدلات المرجعية وتراح الفارق من 1،1 درجة بالمهدية الى 4،5 درجة بتالة. اما المعدل العام للحرارة القصوى فبلغ 34 درجة وتجاوز المعدل المرجعي (31،1 درجة) بفارق هام بلغ 2،9 درجات.



وكانت المعدلات الدنيا بدورها مرتفعة وتراوحت بين 18،5 درجة بتالة و26،5 درجة بتوزر وكانت فوق المعدلات المرجعية بفارق تراوح من 2،2 درجة بنابل الى 5،6 درجات بسليانة وبلغت الحرارة الصغرى المطلقة 31،7 درجات بمدنين يوم 10 سبتمبر 2021 وبلغ المعدل العام للحرارة الصغرى 22،8 درجات وكان فوق المعدل المرجعي (19،7 درجات) بفارق هام بلغ 3،1 درجة.



وتراوحت معدلات متوسط درجات الحرارة ما بين 24،6 درجات بتالة و32،5 درجات بتوزر وكانت كلّها فوق المعدلات المرجعيّة بكافّة المحطّات. بالنسبة الى المعدل العام لمتوسط درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر فبلغ 28،4 درجات وتجاوز المعدل المرجعي للمحطات ذاتها (25،4 درجات) بفارق هام في حدود 3 درجات.



انحباس الأمطار خلال سبتمبر 2021



وبلغ المجموع الشهري بكافة المحطات 276،7 مليمترا في حين كان المعدل المرجعي في حدود 847،2 مليمترا وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 33 بالمائة. وتفوت النقص من محطة الى اخرى اذ تراوح بين 29 بالمائة ببنزت الى 98 بالمائة بسليانة والمنستير باستثناء قليبية حيث سجل 98 مليمترا ويعتبر هذا المجموع اعلى من المعدل المرجهي (45،4 مليمترات) وبلغ الفائض 116 بالمائة. وتجد الاشارة الى ان الامطار لم تنزل بكل من زغوان وعين دراهم والمهدية والقيروان والقصرين واغلب مناطق الجنوب طيلة شهر سبتمبر 2021 لذلك صنف من أكثر الاشهر جفافا.



رياح عامّة ضعيفة فمعتدلة



كانت الرّياح عامّة ضعيفة فمعتدلة وارتفعت سرعتها خلال الفرتة الممتدة من 1 الى 5 سبتمبر بمناطق الوسط الغربي والجنوب حيث تراوحت سرعتها القصوى من 68 كلم في الساعة بقفصة الى 76 كلم في الساعة بسيدي بوزيد وبلغت اقصاها 122 كلم في الساعة بتالة يوم 3 سبتمبر 2021.



وزادت سرعة الرياح خلال الفترة من 9 الى 11 سبتمبر بكافة المناطق الساحلية الشرقية وتراوحت سرعتها القصوى من 58 كلم بقابس الى 68 كلم في الساعة بقليبية وبلغ اقصاها 72 كلم في الساعة بالمنستير يوم 10 سبتمبر 2021.

وهبت الرّياح قويّة، ايضا، يوم 21 سبتمبر 2021 بالشمال وتراوحت سرعتها القصوى ما بين 61 كلم في الساعة بتونس و76 بالكاف وبلغت أقصاها 83 كلم في الساعة بطبرقة.



