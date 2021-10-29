تراجع معدل صرف الدينار ب3،6 بالمائة أمام الأورو خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 22:37 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وات - تراجع معدل صرف الدينار أمام الأورو بنسبة 3،6 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 مقابل تحسنه بنسبة 4،6 بالمائة قبل ذلك بسنة.

وواصل سعر صرف الدينار تحسّنه أمام الدولار الأمريكي بمعدل 2،4 بالمائة خلال الاشهر التسعة الأولى من 2021 بعد تسجيل تحسن بنسبة 4،5 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، بحسب ما أورده البنك المركزي التونسي ضمن تقييمه للتطوّر الاقتصادي والنقدي والآفاق على المدى المتوسط، نشره، الجمعة.



ولاحظ البنك المركزي، أيضا، أنّ معدل "صرف الدينار تراجع بشكل طفيف خلال سبتمبر 2021 بنسبة 0،2 بالمائة في مواجهة الأورو وبنسبة 0،3 بالمائة في مواجهة الدولار الامريكي.

يشار أنّه إلى تاريخ 28 أكتوبر 2021 فإنّ 1 أورو يساوي 3،294 دينار و1 دولار يعادل 2،839 دينار.

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