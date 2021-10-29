وزير الاقتصاد يدعو إلى تنظيم ورشة عمل لتجسيم مخرجات استراتيجية قطاع الصناعات الدوائية والتلاقيح بأفريقيا

دعا وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، إلى الانطلاق للإعداد لورشة عمل للنظر في الخطوات والآليات العمليّة لتجسيم مخرجات إستراتجية تطوير قطاع الصناعات الدوائية والتلاقيح بأفريقيا، التّي أنجزها البنك الإفريقي للتنمية، بهدف تنمية القدرات الوطنية للبلدان الأعضاء في مجال الصناعات الدوائية والتلاقيح.



وتاتي الدعوة لإعداد ورشة العمل في اطار لقاء عقد، الجمعة، بين سعيّد والمدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، محمد العزيزي، بتونس، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي، عائدة حمدي.



يشار إلى أن البنك الإفريقي للتنمية اقترح تونس كبلد أنموذج وذي أولوية في القارّة للاستفادة من هذه الإستراتيجية، ومختلف أوجه التعاون في المجالات الاستراتيجية.



وتطرق الجانبان إلى مدى التقدم في تنفيذ برنامج التعاون المالي لسنة 2021 بين البنك الافريقي وتونس على مستوى دعم الميزانية وخطة العمل بالنسبة لسنة 2022.



وثمّن وزير الاقتصاد والتخطيط جهود البنك الإفريقي للتنمية في مساندة تونس ودعمها خاصة خلال السنوات الأخيرة.



من جانبه، أشار محمد العزيزي إلى استعداد البنك لمواصلة دعم تونس ومرافقتها، خاصّة، خلال الفترة الراهنة حتى تتمكن من تجاوز الصعوبات القائمة وتنطلق في مسار إصلاحي يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام واندماجي.





