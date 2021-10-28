تنظيم تظاهرة "المذاق الأول " لمهرجان المسرح والمجتمع بسليانة

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 15:05 قراءة: 0 د, 44 ث
      
نظم مركز الفنون الركحية والدرامية بولاية سليانة مساء أمس الإربعاء بفضاء المنتزه بمدينة سليانة تظاهرة "المذاق الأول" لمهرجان المسرح والمجتمع الذي سينطلق في شهر ديسمبر القادم ليتواصل إلى غاية شهر فيفري.

وذكر مدير مركز الفنون الركحية والدرامية، صالح الفالح في تصريح اليوم الخميس ل"وات" أن التظاهرة تضمنت عرضا موسيقيا لرضا الشمك إلى جانب مسرحية "السوق السوداء"لعلي اليحياوي من إنتاج مركز الفنون الركحية والدرامية بتطاوين.

وأوضح أن هذه التظاهرة تمهّد لمهرجان المسرح والمجتمع المبرمج خلال شهر ديسمبر حيث ستقام عروض متنوعة في فضاءات مختلفة بما في ذلك بالمستشفيات والمصانع ومحطات القطار بعدد من معتمديات الجهة بهدف القرب من مختلف فئات المجتمع. وأضاف الفالح أن المسرح بات اليوم يراهن على خلق أدوات جديدة جمالية وهو بحد ذاته تحد جديد وفق قوله.

من جهة أخرى،أعرب عدد من الحاضرين في تصريحات لـ"وات" أن الخروج بالعروض المسرحية إلى فضاء مفتوح هو بمثابة انفتاح على العالم الخارجي وثقافة جديدة يأملون تعميمها.
أمم

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