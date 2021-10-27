روضة العبيدي: تسجيل 907 حالة اتجار بالاشخاص وارتفاع كبير لاستغلال الاطفال جنسيا وبيع الرضع

افادت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 انه تم تسجيل 907 حالة اتجار بالأشخاص على المستوى الوطني سنة 2020 في انخفاض مقارنة بسنة 2019 حيث بلغت 1313 حالة اتجار مع تسجيل زيادة في بيع الأطفال ب 63%.



كما تم لأول مرة تسجيل حالة طفل مُتاجر بالأطفال، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في حالات الاستغلال الجنسي بأكثر من 100%.



وكشفت العبيدي بمناسبة تقديم التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020 , انه تم تسجيل حالات للاتجار بالاعضاء ،وتسجيل حالات حول قيام أطفال قصر بعمليات اتجار بالاشخاص.



