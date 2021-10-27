روضة العبيدي: تسجيل 907 حالة اتجار بالاشخاص وارتفاع كبير لاستغلال الاطفال جنسيا وبيع الرضع

Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 - 12:46قراءة: 0 د, 27 ث
افادت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 انه تم تسجيل 907 حالة اتجار بالأشخاص على المستوى الوطني سنة 2020 في انخفاض مقارنة بسنة 2019 حيث بلغت 1313 حالة اتجار مع تسجيل زيادة في بيع الأطفال ب 63%.

كما تم لأول مرة تسجيل حالة طفل مُتاجر بالأطفال، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في حالات الاستغلال الجنسي بأكثر من 100%.

وكشفت العبيدي بمناسبة تقديم التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020 , انه تم تسجيل حالات للاتجار بالاعضاء ،وتسجيل حالات حول قيام أطفال قصر بعمليات اتجار بالاشخاص.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235027



En continu

Toutes les news

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 | 21 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:57 17:30 15:04 12:10 06:38 05:11
Babnet
21°
Babnet20°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1823°-1723°-1623°-1725°-18
  • Avoirs en devises
    21481,6

  • (26 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,29813 DT        1$ =2,83424 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 oct)   898,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة