افتتاح المعهد العمومي للموسيقى بالمحمدية يوم 28 اكتوبر

يتم يوم 28 اكتوبر الجاري الافتتاح الرسمي للمعهد العمومي للموسيقى بالمحمدية من ولاية بن عروس لينضاف الى قائمة المؤسسات الثقافية بالجهة وذلك بعد الانتهاء من تهيئته بكلفة 150 الف دينار حيث سيعزز البعد التكويني لمجالات الموسيقى والرقص بالجهة.



ويأتي احداث المعهد العمومي للموسيقى بالمحمدية في اطار الشراكة القائمة بين بلدية المكان والجامعة الوطنية للبلديات التونسية وسفارة الاتحاد الاوروبي بتونس وبمساهمة ادارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية ويضم قاعتين للدروس النظرية وثلاث قاعات لتدريس الالات الموسيقية الى جانب قاعة للعروض. اما طاقة الاستيعاب فتقدر بنحو 80 تلميذا تترواح اعمارهم بين 6 و18 سنة فضلا عن تخصيص قسم خاص بالاولياء الراغبين في متابعة التكوين الموسيقي .

وسيمكن الإحدا الثقافي الجديد من تخفيف الاكتظاظ بمقر المعهد العمومي للموسيقى والرقص بحمام الانف فضلا عن تمكين متساكني المحمدية والمناطق القريبة منها من الاستفادة بخدمات المعهد التكوينية مثلما يشجع الناشئة على الاقبال على التكوين الموسيقي لصقل مواهبها .

ومن المنتظر تقديم عرض موسيقي في افتتاح المقر الجديد بامضاء تلاميذ المعهد العمومي للموسيقى والرقص بحمام الانف بقيادة محمد علي بوحجيلة ومشاركة عازفين من اساتذة المعهد .



