افتتاح المعهد العمومي للموسيقى بالمحمدية يوم 28 اكتوبر

Publié le Mardi 26 Octobre 2021 - 17:37قراءة: 0 د, 51 ث
يتم يوم 28 اكتوبر الجاري الافتتاح الرسمي للمعهد العمومي للموسيقى بالمحمدية من ولاية بن عروس لينضاف الى قائمة المؤسسات الثقافية بالجهة وذلك بعد الانتهاء من تهيئته بكلفة 150 الف دينار حيث سيعزز البعد التكويني لمجالات الموسيقى والرقص بالجهة.

ويأتي احداث المعهد العمومي للموسيقى بالمحمدية في اطار الشراكة القائمة بين بلدية المكان والجامعة الوطنية للبلديات التونسية وسفارة الاتحاد الاوروبي بتونس وبمساهمة ادارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية ويضم قاعتين للدروس النظرية وثلاث قاعات لتدريس الالات الموسيقية الى جانب قاعة للعروض. اما طاقة الاستيعاب فتقدر بنحو 80 تلميذا تترواح اعمارهم بين 6 و18 سنة فضلا عن تخصيص قسم خاص بالاولياء الراغبين في متابعة التكوين الموسيقي .
وسيمكن الإحدا الثقافي الجديد من تخفيف الاكتظاظ بمقر المعهد العمومي للموسيقى والرقص بحمام الانف فضلا عن تمكين متساكني المحمدية والمناطق القريبة منها من الاستفادة بخدمات المعهد التكوينية مثلما يشجع الناشئة على الاقبال على التكوين الموسيقي لصقل مواهبها .
ومن المنتظر تقديم عرض موسيقي في افتتاح المقر الجديد بامضاء تلاميذ المعهد العمومي للموسيقى والرقص بحمام الانف بقيادة محمد علي بوحجيلة ومشاركة عازفين من اساتذة المعهد .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234983



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 | 20 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:58 17:31 15:05 12:10 06:37 05:10
Babnet
20°
Babnet22°Babnet% 77:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1922°-1822°-1722°-1722°-16
  • Avoirs en devises
    21481,6

  • (26 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,29813 DT        1$ =2,83424 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 oct)   898,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة