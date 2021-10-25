يمكن للراغبين في تلقي الجرعة الثالثة من التلقيح المضاد لكورونا اختيار نوع اللقاح (عضو باللجنة العلمية لمجابهة كورونا)

وات - أفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أمين سليم، اليوم الاثنين، أن المعنيين بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لهم حرية اختيار نوع التلقيح حسب الامكانيات المتوفرة والذي يمكن أن يكون مغايرا للجرعتين الاولى والثانية.



وأضاف سليم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن الراغبين في تلقي الجرعة الثالثة من التلقيح يمكنهم عند تنقلهم الى مركز التلقيح اختيار نوع اللقاح ليكون مغايرا للجرعتين الأولى والثانية أو من نفس نوع اللقاح الأول، مبينا انه يمكن أيضا لطبيب المركز لدى استفساره عن مضاعفات اللقاح في الجرعتين الاولى والثانية، أن يقترح على المعني بالأمر تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثالثة.

وكانت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا وافقت، خلال اجتماع لها في أواخر شهر سبتمبر المنقضي، على الشروع في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا لفائدة كبار السن البالغين 75 سنة فأكثر لتعميمه لاحقا على الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر، وأيضا الاشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومهنيي الصحة، الذين مرت فترة زمنية على تلقيهم التطعيم منذ انطلاق الحملة في شهر مارس 2021.

ولفت أمين سليم الى أن الدراسات العلمية الحديثة في المجال أثبتت احتمالية حدوث نجاعة أفضل اذا ما تم استخدام نوعين مختلفين من اللقاحات.

وبيّن أن المصالح الطبية ارتأت تطعيم كبار السن الذين يفوق سنهم 75 سنة بالجرعة الثالثة حماية لهم من الفيروس خاصة وان الفترة الزمنية الفاصلة بين استكمال التلقيح والفترة الحالية تفوق الـ 5 اشهر وهو ما يضعف المناعة المكتسبة ضد الفيروس.

وأشار الى انه سيتم قريبا ارسال ارساليات قصيرة في الغرض للاشخاص ممن يفوق سنهم 75 سنة دون استثناء ثم الفئة العمرية من 60 الى 75 سنة وذلك بالاعتماد على عامل السن، لدعوتهم الى تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.



