القصرين : سيول الأمطار تودي بحياة شخصين على مستوى وادي العيون الحمر بتالة

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 10:07قراءة: 0 د, 22 ث
وات - تسببت سيول مياه الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مساء أمس السبت في معتمدية تالة من ولاية القصرين، في جرف سيارة على متنها شخصان تتراوح أعمارهما بين 20 و27 سنة، وذلك على مستوى وادي العيون الحمر من منطقة بولحناش في معتمدية تالة، ما أودى بحياتهما، وفق معتمد تالة، جوهر الشعباني.

وأوضح الشعباني في تصريح ل"وات"، اليوم الأحد، أن فرق الحماية المدنية تمكنت من العثور على جثة أحدهما، فيما لاتزال عمليات البحث جارية عن الجثة الثانية.

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