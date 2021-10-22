رئيس الجمهورية يدعو إلى التسريع بإيجاد حل جذري للأوضاع البيئية ولمشاكل انقطاع المياه والكهرباء بولاية صفاقس

دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى لقائه، الجمعة، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إلى التسريع بإيجاد حلّ جذري للأوضاع البيئية بولاية صفاقس ولمشاكل انقطاع المياه والكهرباء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهوريّة.واعتبر رئيس سعيّد خلال هذا اللقاء، الذي انتظم بقصر قرطاج، ان ما يحصل في ولاية صفاقس جريمة في حق الشعب، مشددا على وجوب التصدّي في إطار القانون لكلّ الممارسات والمناورات، التي يعمد إليها البعض للتنكيل بالمواطنين والمساومة في حقوقهم وسيادتهم.