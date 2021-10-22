منوبة : الاحتفاظ بتسعة اشخاص منهم واليين سابقين في منوبة بسبب شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي

وات - - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في منوبة مساء أمس الخميس بالاحتفاظ بتسعة اشخاص، في اطار أبحاث قامت بها الفرقة المركزية الثالثة للابحاث للحرس الوطني بالعوينة متعلّقة بشبهات فساد مالي واداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 ، وفق تصريح مصدر أمني اليوم لصحفية مكتب (وات) في منوبة.



واضاف ان الشبهات التي تمت حولها الابحاث شملت عددا من الأطراف منها مسؤولين سابقين من ولاة وكتّاب عامين ومعتمدين اوّل وموظفين في ولاية منوبة ، فضلا عن ممثلي هيكل نقابي جهوي ذي علاقة برخص التاكسي الجماعي.



وقد تضمنت الشبهات مبدئيا، وفق نفس المصدر تكوين شبكة لمنح رخص سياقة، ورخص تاكسي باستعمال التدليس لوثائق رسمية، واختراق للمنظومات المعلوماتية، ومنح لرخص سياقة دون اجتياز امتحانات، واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة والابتزاز المالي والاخلاقي.

وشملت الايقافات واليين سابقين في منوبة وكاتب عام ومعتمد أوّل سابقين وإطارين أحدهما متقاعد والثاني مباشر وموظف بالولاية وعضوين بالنقابة الجهوية للتاكسي للجماعي وفق نفس المصدر.

وتتواصل الابحاث في جملة الشبهات، في انتظار احالة المشتبه بهم على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة واتخاذ قرار الإيداع أو الإفراج لاحقا .



