إصدار طابع بريدي مشترك بين تونس والجزائر حول "وادي مجردة"

يصدر البريد التونسي، الاحد 24 اكتوبر 2021، طابعا بريديا موحدا مع البريد الجزائري، حول "وادي مجردة" باعتباره موردا جغرافيا طبيعيا مشتركا بين البلدين وتأكيدا لما يجمع الشعبين التونسي والجزائري من روابط أخوة ووفاق وعلاقات تاريخية وحضارية عريقة.



وياتي اصدار هذا الطابع المتشرك تنفيذا لتوصيات اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية في مجال البريد المنعقدة في الجزائر بتاريخ 26 جانفي 2019



ويعرض هذا الطـابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يوم 24 أكتوبر 2021 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنات مـن خلال الـنفذ إلى مـوقع

www.e-stamps.poste.tn









