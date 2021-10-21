نابل: توزيع 1 مليون كمامة طبية على 8 مستشفيات في الجهة وعلى عدد من مستشفيات ولايات زغوان والقيروان وبنزرت

وات - تمّ اليوم الخميس بمقرّ الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل الانطلاق في توزيع 1 مليون كمامة على 8 مؤسسات استشفائية بالجهة وبعدد من المستشفيات بولايات زغوان وبنزرت والقيروان



وأوضح المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بنابل توفيق الساحلي في تصريح لصحفية (وات) ان الجمعية "سيكوريست سان فرونتيار" ( منقذون بلا حدود) تبرّعت بهذه الكمامات بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي في نابل وجمعية "حبّ الخير للغير" في الميدة وذلك في إطار معاضدة جهود التوقي من فيروس كورونا والحدّ من انتشاره.



وأضاف الساحلي أنه تم منح الجهة 850 ألف كمامة في حين سيتم توزيع بقية الكمامات علىى ولايات بنزرت والقيروان وزغوان لمعاضدة مجهودات الإطار الطبي

من جهتها، بينت المديرة الجهوية للصحة بنابل رجاء مشيرقي محفوظ ان هذه البادرة تندرج في اطار تظافر الجهود لمجابهة فيروس كورونا، مشيرة الى أنه سيتم توزيع هذه الكمامات على كل من المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري ومستشفى محمد التلاتلي بنابل والمستشفى المحلي بمنزل تميم و مجامع الصحة الأساسية بقربة وقليبية والهوارية ومنزل بوزلفة وسليمان و قرمبالية والحمامات

وللإشارة فقد سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على إثر القيام ب254 تحليلا مخبريا بالمخابر العامة والخاصة والعيادات الطبية والصيدليات الخاصة أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب2 بالمائة.

كما سجّل مجموع الحالات النشيطة من المصابين بالفيروس تراجعا الى 147 حالة إصابة من بينهم 15 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة في حين لم يتم خلال اليومين الأخيرين تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس، وذلك وفق آخر تحيين صادر عن الإدارة الجهوية للصحة في نابل.



