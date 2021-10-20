القصرين:  حجز 4 أطنان من الطماطم و البطاطا من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها

وات - حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بالقصرين بالاشتراك مع أعوان حرس المرور بسبيطلة ، أمس الثلاثاء ، 4 أطنان من الطماطم والبطاطا على متن شاحنتين للنقل ( 1,824 طن من البطاطا و 2,145 طن من الطماطم) من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة.



و قد تم ضخها بالمسالك القانونية على أن يتم متابعة إعادة بيعها بالأسعار القانونية وإيداع ثمنها لاحقا بالخزينة العامة للدولة التونسية وفق ما ذكره اليوم مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين.

وأضاف ذات المصدر في تصريح لـ( وات) أن هذه العملية تندرج في إطار تطبيق مقتضيات المنشور المرجعي الصادر بتاريخ 03 سبتمبر2021 ومنشور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات الخاص بتنظيم برنامج رقابي استعجالي بداية من 15 سبتمبر 2021 بهدف الضغط على الأسعار، والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والمضاربة، خاصة في المنتوجات الفلاحية على غرار الطماطم و البطاطا ، مشيرا إلى أنّه تمّ تركيز فريق قارّ على الطرقات حول مناطق الإنتاج للتصدّي لترويج المنتوجات الفلاحية خارج المسالك القانونية .



