بنزرت: حجز حوالي 500 طنّ من الغلال و17 طنّا من البطاطا  بمخزن تبريد في منطقة العالية

وات - تولّت ظهر اليوم الأجهزة الرقابية المشتركة في بنزرت، حجز حوالي 500 طنّ من الغلال و17 طنّا من البطاطا بمخزن تبريد واقع في منطقة العالية، وفق ما أفاد به مراسل (وات) المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ياسر بن خليفة.



وأوضح المصدر أن ّمصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت والوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني براس الجبل والفرق الرقابية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة ، مداهمة مستودع في شكل مخزن لتبريد الغلال والخضر بأحواز مدينة العالية ، وحجز كمية من البطاطا تعادل 17 طنّا وحوالي 500 طن من الغلال ، سيتم عقب استيفاء الإجراءات القانونية بشانها إعادة ضخها ضمن المسالك القانونية المعتمدة وتأمين ثمنها في الخزينة العامة.

بذكر انه تم تحرير عدد من المخالفات لصاحب المخزن ومنها بيع المنتوج خارج أطر مسالك التوزيع ودون إسناد فواتير والاحتكار ، بحسب تأكيد ذات المصدر .



