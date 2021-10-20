غدا ملتقى اقليمي بجربة حول دور الاقتصاد الثقافي الرقمي والمؤسسات الناشئة في خلق بنية تحتية للتصنيع الثقافي في الدول العربية

وات - تنطلق يوم غد الخميس بجزيرة جربة اشغال ملتقى اقليمي حول دور الاقتصاد الثقافي الرقمي والمؤسسات الناشئة في خلق بنية تحتية للتصنيع الثقافي في الدول العربية تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الرقمي وذلك بهدف تعزيز الوعي بالاقتصاد الثقافي الرقمي وابراز دوره في خلق بنية تحتية للتصنيع الثقافي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.



كما يسعى الملتقى من خلال ما سيطرحه من مواضيع ومحاور للاهتمام والنقاش الى مساعدة صانعي السياسات في تحديد المجالات ذات الاولوية في الاقتصاد الثقافي الابداعي واعداد خطط عمل على المستوى الوطني والاقليمي لتسهيل تبادل الخبرات العربية في مجال التصنيع الثقافي والاقتصاد الثقافي الرقمي وتثمين فرصه في الاستثمار والتشغيل في اوساط الشباب بالخصوص.



وسيطرح المشاركون في هذا الملتقى طيلة 3 ايام عدة مواضيع وقضايا ومنها المؤسسات الناشئة كنموذج مبتكر وقاطرة للتصنيع والاقتصاد الرقمي في الدول العربية ودور التصنيع الثقافي والاقتصاد الثقافي الرقمي في تحقيق اهداف التنمية في الدول العربية ايضا الى جانب طرح قانوني للمسالة من خلال لمحة عن التشريعات الموجودة في المجال ومواضيع اخرى مختلفة تهدف الى تعزيز دور الاقتصاد الثقافي في بناء مجتمعات عربية سليمة وذكية وتعزيز قدرات المؤسسات الثقافية والفاعلين المحليين.

وسيتم في اطار فعاليات هذا الملتقى تنظيم معرض الحوش الرقمي الذي ستقدم فيه المؤسسات الناشئة منتجاتها الثقافية الرقمية الى جانب اطلاق مركز تونس الدولي للاقتصاد الرقمي الشريك في تنظيم هذا الملتقى مشروعه تصوير الكلمات وكتابة الصورة الذي ينجزه بالتعاون مع جامعة التصرف في الوجهة السياحية بجربة وذلك بهدف مزيد التعريف بمقومات الجزيرة الحضارية والتاريخية والاثرية والطبيعية.



