احياء مدونة موسيقى المزود بقصر النجمة الزهراء

ينظم مركزالموسيقى العربية المتوسطية بقصر النجمة الزهراء يوم 23 اكتوبر الجاري تظاهرة اعادة احياء مدونة موسيقى المزود عبر برمجة تقديم عرض موسيقي لابرز نوبات موسيقى المزود للدلالة على ثراء وعمق المدونة الموسيقية للمزود التونسي.



كما سيتم بالمناسبة تقديم كتاب "الرصيد الصوفي لموسيقى المزود في البلاد التونسية" لحاتم اللجمي من خلال لقاء اعلامي يتم خلاله التعريف باهم محطات موسيقى المزود ومضامينها الفنية والتراثية وابعادها الفكرية والثقافية .



ويعتبر كتاب "الرصيد الصوفي لموسيقى المزود في البلاد التونسية" من المؤلفات الفريدة من نوعها وقد صدر في 68 صفحة بثلاث لغات مع وحدة ذاكرة تحوي تسجيلات قيمة للفنان التونسي الراحل عبد الرزاق قليو كان قد سجلها سنة 2015 صحبة فرقته الموسيقية بفضاء قصر النجمة الزهراء وضمت مجموعة من نوبات الموسيقى الصوفية للمزود .

ويمكن اعتبار العمل الذي قام به حاتم اللجمي خطوة اولى في اتجاه حماية التراث وتكريم الفنان قليو بعد رحيله وهو الذي اثرى مدونة موسيقى المزود التونسية باعماله المتنوعة واغانيه الموغلة في الاصالة والتراث .



