اتحاد الشغل يدعو إلى توضيح أهداف وآليات وتدابير الحوار الوطني المعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 18:40قراءة: 1 د, 19 ث
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى توضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية.

واكد الاتحاد، في بيان له السبت، رفضه العودة الى منظومة ما قبل 25 جويلية 2021 باعتبارها "منظومة فساد وتفقير وإرهاب"، حسب تعبيره، محذرا في المقابل من استدامة الوضع الاستثنائي وداعيا الى تحديد آجال قريبة لإنهائها.

واعتبر ان الإصلاح السياسي مهمّة ضرورية لتجاوز حالة الشلل التي سبّبها النظام السياسي الحالي، مذكرا بموقفه باعتبارها "مهمة مجتمعية تشاركية وليست حكرا على أحد، وتنطلق من حوار شامل وحقيقي، ليس الاستفتاء إلاّ تتويجا لها لا مجرّد آلية حسم ديمقراطي".

وعبر الاتحاد عن رفضه مواصلة الاستهانة بتاريخية الحوار الوطني الذي خيض سنة 2013 ونالت بفضله تونس جائزة "نوبل"، مذكّرا بسياقه وشروطه وبنجاحه في إنقاذ البلاد من السقوط في "الاحتراب والتطاحن"، وفق نص البيان.

ووصف تشكيل الحكومة الجديدة بخطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة، مطالبا حكومة نجلاء بودن بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة.

كما أبرز أهمية ضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة تقلّص من الفقر وتحدّ من الحيف والبطالة وتبني أسس عدالة اجتماعية.

ولفتت المنظمة النقابية إلى تجهّزها بالمقترحات والبرامج لإنقاذ المؤسّسات العمومية والنهوض بها وإصلاح منظومات التعليم والصحّة والجباية وغيرها، داعية إلى الشروع فيها وإشراك جميع الأطراف المعنيّة.

وأكد الاتحاد انكبابه على إعداد مشاريع لإصلاح النظام السياسي والقوانين المتعلّقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات والتمويل وسبر الآراء وغيرها للمساهمة في حوار وطني يفضي إلى إصلاح عميق مبني على أساس مبادئ دولة القانون والمؤسّسات وضمان المكتسبات والحقوق والحريات وسيادة الشعب التي يمارسها عبر ممثّليه المنتخبين مباشرة.

Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 234348

Amir1  ()  |Samedi 16 Octobre 2021 à 20h 47m |           
موش قال لا أساند أي طرف...يعني اختار الوقوف على الربوة...ما يظن أنه الحياد
مللا كيفاش كان في السابق حاضر في كل مندبة...يا بوقلب وتحصل على نوبل
الشيء اللي خلا هولاند يبعثلهم ويعمللهم دريس في الإليزيه وهوما عاطين للذل كارو ويستمعوا كالتلاميذ الأغبياء...إي هذاكا موش تدخل ياراس اللحم...
المكتب التنفيذي عامل فيها ساق منا وساق منا باش في اللحظة الأخيرة يقفز مع الجهة المنتصرة
بالله الإتحاد ارقد في تبنك وخلي الناس اللي يهمها تونس تخدم...براو اعملوا واحد بوخا.

Amir1  ()  |Samedi 16 Octobre 2021 à 20h 44m |           
موش قال لا أساند أي طرف...يعني اختار الوقوف على الربوة...ما يظن أنه الخياد
مللا كيفاش كان في السابق حاضر في كل منبة...يا بوثلب وتخصل على نوبل
الشيء اللي خلا هولاند يبعثلهم ويعمللهم دريس في الإليزيه وهوما عاطين للذل كارو ويستمعوا كالتلاميذ الأغبياء...إي هذاكا موش تدخل ياراس اللحم...
المكتب التنفيذي عامل فيها ساق منا وساق منا باش في اللخظة الأخيرة يقفز مع الجهة المنتصرة
بالله الإتحاد ارقد في تبنك وخلي الناس اللي يهمها تونس تخدم...براو اعملوا واحد بوخا.

Karimyousef  (France)  |Samedi 16 Octobre 2021 à 20h 05m |           
الاتحاد سبب الخراب في البلاد، الاف الاضرابات فضلا عن الفساد

Radius  (Tunisia)  |Samedi 16 Octobre 2021 à 20h 02m |           
هههه سبب الخراب و الإرهاب يستبله في الشعب
سعيد يعلم هذا و إذا تحاور معكم فهو الرجوع الفعلي لما قبل 25

Amor2  ()  |Samedi 16 Octobre 2021 à 19h 27m |           
الإتحاد مازال يعيش على وهم الماضي ...!!! القوة النقابية الأولى في البلاد ... وإتحاد حشاد ... ومنظمة وطنية...!!! لم يدرك بعد أنه وقع كنسه مع كامل المنظومة السياسية ، حاله كحال النهضة وبقية الأحزاب المفلسة... والدليل أن الزعيم لم يعر أي إهتمام بأي نداء أو إتصال من الإتحاد حتى وإن كان للمساندة أو للإنبطاح أو حتى لتطييح السروال... رحم الله حشاد....

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 16 Octobre 2021 à 19h 09m |           
هذه محاولات بائسة بين الاستجداء والتهديد للتقرب من رئيس الجمهورية وحفظ ماء الوجه
لكن دون جدوى فالرئيس قال اان الحوار لن تشاارك فيه لا المنظمات ولا الاحزاب
كما انه لم يستجب لاي من طلباتهم السابقة بل سخر منها عندما قال من يريد خارطة طريق فليرجع لكتب الجغرافيا



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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