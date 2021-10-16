في النجمة الزهراء: احياء ذكرى المولد النبوي الشريف

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 18:24قراءة: 0 د, 29 ث
ينظم مركز العربية والمتوسطية النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد بالتعاون مع جمعية المألوف والانشاد الصوفي بسيدي بوسعيد وبمناسبة المولد النبوي الشريف برنامجا احتفاليا مميزا يضم مجموعة عروض موسيقية صوفية تتناغم مع طبيعة هذه المناسبة الدينية.

إشارة انطلاق هذه الفعاليات الاحتفالية تكون غدا الاحد بداية من الساعة العاشرة صباحا ب"خرجة العاصي" انطلاقا من زاوية سيدي عزيزي بسيدي بوسعيد، وفي الساعة الرابعة بعد الزوال يحتضن قصر النجمة الزهراء عرض "الحزب". وفي السابعة و نصف مساء يكون الموعد مع عرض "الهمزية " بمقام زاوية سيدي بوسعيد.

وتؤكد إدارة النجمة الزهراء على ضرورة التقيد باجراءات البروتوكول الصحي الخاص بالتظاهرات الثقافية.



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