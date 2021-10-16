متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 16 أكتوبر ..

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المهدية : الفرق الطبية ترصد حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 13 مصابا





رصدت الفرق الطبية المكلّفة بمتابعة جائحة فيروس كورونا في المهدية، السبت، حالة وفاة واحدة و12 إصابة جديدة مقابل تعافي 13 مصابا.



وتوزّعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ108 عينة، إلى 5 بالسواسي و3 بالمهدية وإصابة واحدة بأولاد الشامخ وسيدي علوان وقصور الساف والشابة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25579 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 24674 حالة شفاء و766 حالة وفاة و139 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 790 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس من بينهم 474 انتفعوا بالجرعة الأولى و316 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.







سليانة : وصول القافلة الصحية للتقصي السريع لفيروس كورونا وحملة التلقيح والتقصي لسرطان الثدي إلى محطة القطار في قعفور



وصلت القافلة الصحية للتقصي السريع لفيروس كورونا وحملة التلقيح والتقصي لسرطان الثدي اليوم السبت إلى محطة القطار في معتمدية قعفور بولاية سليانة ثاني محطة للقطار الوردي الذي إنطلق من مدينة الفحص من ولاية زغوان وسيتوجه ظهر اليوم إلى مدينة الدهماني من ولاية الكاف.



وذكرت مستشارة وزير الصحة إيناس القماطي في تصريح لــ(وات) إن وزارة الصحة نظمت اليوم هذه القافلة الصحية تحت شعار " على خاطر صحتكم تهمنا" لمناطق الشمال بما في ذلك ولايات زغوان و سليانة والكاف لتتواصل إلى غاية يوم غد الأحد بهدف تقريب خدمات التقصي لسرطان الثدي والتشجيع على التلقيح لسكان المناطق الداخلية.

من جهتها قالت الطبيبة بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،فاطمة التميمي إن هذه التظاهرة تشمل النساء ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و69 سنة لتقصي سرطان الثدي وليتم توجيههن في ما بعد إلى المصالح المركزية في حال وجود ورم، مضيفة أن القافلة ستؤمّن أيضا حملات تلقيح مع إمكانية إختيار نوع اللقاح

من جانبه،كشف المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بولاية سليانة عماد الصغير لـ(وات) أن مصالح المندوبية إنطلقت منذ 10 أكتوبر في الإحتفال بأكتوبر الوردي عبر تنظيم قافلة للتقصي حول سرطان الثدي ومسّت 157 إمرأة ، لافتا إلى أنه سيتم في الأيام القادمة توجيه قوافل صحية إلى المناطق الريفية.

يشار إلى أن القطار الوردي سيتوقّف بعد ظهر يوم غد الأحد في محطة سيدي بورويس من ولاية سليانة.

يذكر أن القافلة الصحية التي انتظمت بمعتمدية قعفور كانت بمشاركة مصالح الإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري و مصالح المستشفى المحلي بقعفور وعدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية و حضرها والي الجهة وعدد من الإطارات الجهوية وعدد من ممثلي وزارة الصحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية.



صفاقس: تواصل حملة التلاقيح للفئة العمرية 18 سنة فما فوق وفرق متنقلة تنفّذ حملات موجهة في الأماكن العامة والأسواق



تواصل مراكز التلاقيح القارة ضد فيروس "كورونا" بولاية صفاقس، اليوم السبت، وعلى مدى 3 أيام متتالية، حملة التلاقيح للفئة العمرية 18 سنة فما فوق، مع امكانية اختيار الملقحين لنوعية اللقاح.

وتتمثل هذه المراكز الموزعة على جل التجمعات والمدن الكبرى للولاية بالتحديد، في مركز الحديقة الرياضية بشط القراقنة (أكبر مركز)، ومراكز المركب الشبابي طريق الميناء، وقاعة النور ساقية الزيت، ودار الثقافة ساقية الدائر، ودار الثقافة بجبنيانة، ومركز التربصات والاصطياف بقرقنة، والاتحاد المحلي للشغل بالمحرس، والمستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة.

وقد تمكنت الفرق الصحية بهذه المراكز، بتاريخ يوم أمس الجمعة، من تطعيم 1091 شخصا بمختلف التلاقيح المتاحة، وهي "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" و"جونسن آند جونسون " و"كورونافاك"، علما وأن اللقاح الأكثر اختيارا من طرف الملقحين هو لقاح "فيزر" يليه لقاح "جونسن" ،ثم لقاح "أسترازينيكا".

وتنفذ الفرق المتنقلة للتلاقيح التابعة للادارة الجهوية للصحة، حاليا، سلسلة من الحملات التلقيحية الموجهة، تمتد من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري، وقد انطلقت هذه السلسل، أمس الجمعة، بحملة بجامع سيدي اللخمي الذي يرتاده عدد كبير من المصلين وسوق الجمعة بطريق قابس.

وستشمل الحملات، كلا من سوق السمك بباب الجبلي وباب الديوان وسوق ليبيا وسوق السيارات بطريق قرمدة والحديقة العمومية ومنطقة الناصرية، وهي جميعها مناطق تعرف حركية كبيرة للمواطنين.

وأنجزت الفرق الصحية كذلك، بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، حملة لتلقيح تلاميذ المعاهد من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، مكنت من تطعيم 5328 تلميذا وتلميذة ينتمون إلى معاهد ثانوية بكل من صفاقس المدينة، وصفاقس الجنوبية، وصفاقس الغربية، وساقية الزيت، وساقية الداير، وطينة، ومنزل شاكر، والمحرس، والغريبة، والصخيرة، وقرقنة وجبنيانة، والعامرة، والحنشة.

وتعمل الجهات الصحية بولاية صفاقس، على بلوغ مليون جرعة يقع تطعيم المواطنين بها، علما وانالعدد الجملي للتلاقيح المنجزة بالجهة ناهز إلى حد الآن، 890 ألف جرعة.







قبلي: تقديم أكثر من 100 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"



افاد المنسق الجهوي لحملة التلاقيح ضد فيروس "كورونا" بولاية قبلي، الدكتور علي الطبال، اليوم السبت، بأن العدد الجملي للجرعات التي تم تقديمها الى حد اليوم بالجهة، تجاوز 100 الف جرعة، تشمل اكثر من 65 الف شخص، من بينهم قرابة 45 الف شخص اتموا عملية التطعيم.

واشار الطبال، في تصريح ل(وات)، الى ان قرابة 35 الف شخص من الذين اتموا عملية التلقيح قد تلقوا جرعتين من التطعيم، في حين ان البقية هم من الفئات الذين تلقوا جرعة وحيدة من اللقاح من نوع "جونسون اند جونسون" او من الاشخاص الذين قد تعرضوا سابقا للاصابة بفيروس "كورونا" والذين يتلقون التطعيم مرة واحدة.

واشار المصدر ذاته، الى ان عملية التلقيح تشهد تقدما ملحوظا، مبينا انه قد تم يوم امس انهاء حملات التلقيح المتنقلة التي شملت اغلب مساج الولاية، فضلا عن تواصل عمليات التلقيح بالوسط المدرسي وبمراكز الصحة الاساسية ومراكز التربية المختصة.

واكد، ان التطعيم مفتوح للمسجلين وغير المسجلين في منظومة ايفاكس، مع تمكين المقبلين على التلقيح من اختيار نوع اللقاح الذي يرغب في تلقيه.

واضاف الطبال، ان تلقي الجرعة الثانية من التطعيم لم يعد مرتبطا بالموعد، حيث بامكان المواطن تلقي الجرعة الثانية حتى بعد تجاوز الموعد المحدد له، كما انه من المتاح للمسجلين في مختلف ولايات الجمهورية تلقي الجرعة من التطعيم باية مركز تلقيح وباي ولاية يتواجد بها وليس بالضرورة في الولاية المسجل بها.





سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" و39 حالة شفاء



تم، اليوم السبت، بولاية سيدي بوزيد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، و39 حالة شفاء، ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 905 حالات، وحالات الشفاء الى 29421 حالة، في حين استقر عدد الإصابات عند 29587 إصابة، حسب ما أكده ل(وات)، كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، بشير سعيدي.

وقد تم اليوم رفع 53 عينة للتحليل، ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 91136 اختبارا.

وبلغ عدد المقيمين بمختلف المؤسسات الصحية بولاية سيدي بوزيد 20 مقيما، يتوزعون على المستشفى الجهوي (17مقيما)، ومستشفى بئر الحفي (مقيم واحد)، ومستشفى المكناسي (مقيمين)، ومستشفى اولاد حفوز (مقيم واحد).







قبلي: تقديم أكثر من 100 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"



افاد المنسق الجهوي لحملة التلاقيح ضد فيروس "كورونا" بولاية قبلي، الدكتور علي الطبال، اليوم السبت، بأن العدد الجملي للجرعات التي تم تقديمها الى حد اليوم بالجهة، تجاوز 100 الف جرعة، تشمل اكثر من 65 الف شخص، من بينهم قرابة 45 الف شخص اتموا عملية التطعيم.

واشار الطبال، في تصريح ل(وات)، الى ان قرابة 35 الف شخص من الذين اتموا عملية التلقيح قد تلقوا جرعتين من التطعيم، في حين ان البقية هم من الفئات الذين تلقوا جرعة وحيدة من اللقاح من نوع "جونسون اند جونسون" او من الاشخاص الذين قد تعرضوا سابقا للاصابة بفيروس "كورونا" والذين يتلقون التطعيم مرة واحدة.

واشار المصدر ذاته، الى ان عملية التلقيح تشهد تقدما ملحوظا، مبينا انه قد تم يوم امس انهاء حملات التلقيح المتنقلة التي شملت اغلب مساج الولاية، فضلا عن تواصل عمليات التلقيح بالوسط المدرسي وبمراكز الصحة الاساسية ومراكز التربية المختصة.

واكد، ان التطعيم مفتوح للمسجلين وغير المسجلين في منظومة ايفاكس، مع تمكين المقبلين على التلقيح من اختيار نوع اللقاح الذي يرغب في تلقيه.

واضاف الطبال، ان تلقي الجرعة الثانية من التطعيم لم يعد مرتبطا بالموعد، حيث بامكان المواطن تلقي الجرعة الثانية حتى بعد تجاوز الموعد المحدد له، كما انه من المتاح للمسجلين في مختلف ولايات الجمهورية تلقي الجرعة من التطعيم باية مركز تلقيح وباي ولاية يتواجد بها وليس بالضرورة في الولاية المسجل بها.





"مدنين: صفر وفيات و7 اصابات محلية جديدة بفيروس "كورونا



سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة, 7 حالات محلية مؤكدة بفيروس "كورونا"، وحالتين وافدتين من ليبيا، دون تسجيل اية حالة وفاة، لتستقر الوفيات منذ ظهور الجائحة في حدود 1148 وفاة.

في المقابل، تطور اجمالي الاصابات المحلية الى 32674 اصابة ، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وتوزعت الحالات المحلية الجديدة التي جاءت من بين 549 عينة تحليل سريع ومخبرية، بين 3 اصابات بميدون، واصابة واحدة في كل من معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وجرجيس وحومة السوق.

وارتفعت حالات الشفاء الى 31468 حالة بتسجيل 12 حالة شفاء جديدة، منها 4 في كل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف، وحالتي شفاء في كل من جرجيس وحومة السوق.

وفي اطار حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"، ارتفع اجمالي الجرعات المقدمة الى 306687 جرعة بتقديم، يوم امس، 1728 جرعة، على ان تنطلق اليوم حملة تلقيح بمركز الصحة الاساسية بسدويكش لتطعيم متساكني هذه المنطقة والمناطق المجاورة في اطار تقريب خدمات التلقيح من المواطنين واستحثاث نسقه، سيما وان نسبة الاقبال ضعيفة بهذه المنطقة التي تشهد هذه الايام عودة لانتشار الفيروس، بعد موجة اولى كانت فيها هذه المنطقة الاكثر حدة في انتشار العدوى.

وتزامنا مع حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"، تنطلق اليوم ايضا بنفس مركز الصحة الاساسية بسدويكش، حملة تقصي حول سرطان الثدي بمناسبة شهر اكتوبر الوردي للتوعية حول سرطان الثدي.





المنستير: 3 معتمديات من مجموع 13 تفوق بها نسبة التلقيح بالجرعة الأولى ضدّ فيروس "كوفيد19" 50 في المائة



سجلت الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ "كوفيد19" بالجهة الصحية بالمنستير خلال الفترة 13 مارس 2021 -15 أكتوبر الجاري، بلوغ 3 معتمديات من مجموع 13 معتمدية نسبة تلقيح 50 في المائة من سكانها المسجلين لتلقي الجرعة الأولى، حسب آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة.

وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الأولى بمعتمدية المنستير 56 في المائة، و55 فاصل 4 في المائة في معتمدية قصر هلال، و53 في المائة بمعتمدية الساحلين.

وتراوحت نسب الذين تلقوا الجرعة الأولى ببقية المعتمديات بين 48 فاصل 1 في المائة بمعتمدية قصيبة المديوني، و35 فاصل 9 في المائة بمعتمدية زرمدين، علاوة عن أنّ الجهة تعدّ 3 معتمديات لم تبلغ بها نسبة التلقيح بالجرعة الأولى 40 في المائة, حيث بلغت بمعتمدية بني حسان 36 فاصل 3 في المائة, وبمعتمدية بنبلة 38 فاصل 9 في المائة, وهي نسب دون المنشود إذ لابّد أن تتجاوز النسبة 50 في المائة.

وبلغت بذلك النسبة الجهوية للملحقين بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد من مجموع سكان ولاية المنستير، الى غاية يوم امس، 47 فاصل 86 في المائة مع تلقي 287 ألفا و845 شخصا الجرعة الأولى، في حين أن النسبة الجهوية للملقحين بالجرعة الثانية بلغت 29 فاصل 56 في المائة، أي 177 ألفا و776 شخصا تلقوا الجرعة الثانية في الفترة 13 مارس 2021-15 أكتوبر الجاري.

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير في الفترة مارس 2020-14 أكتوبر 2021، إصابة مجموع 39 ألفا و997 شخصا بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 1006 وفيات، و38 الفا و837 حالة تعافي، مع وجود، بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، 154 حالة نشطة و11 حالة مصابة بالفيروس بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، من بينها صفر حالة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.



