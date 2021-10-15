نجلاء بودن تؤكد ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله لكسب الرهانات واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 20:39قراءة: 0 د, 54 ث
عقدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ظهر اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماعا ضم كافة أعضاء فريقها الحكومي.
وأكدت بودن، بالمناسبة، "ضرورة أن يعمل أعضاء الحكومة بروح الفريق الواحد من أجل كسب كل الرهانات، مثلما أكد ذلك رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عندما شدّد على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وهذا الظرف الاقتصادي الصعب".

ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، دعت نجلاء بودن رمضان، الوزراء إلى "العمل بكل جد وتفان من أجل إعادة الثقة للمواطن التونسي في كل مؤسسات الدولة"، معتبرة أنه "يجب على كل الوزيرات والوزراء ضبط أولويات عمل وزاراتهم".

واستمعت رئيسة الحكومة إلى مقترحات أعضاء فريقها، مؤكدة ضرورة تدعيم العمل الحكومي ودفع نسقه، من أجل الاستجابة لانتظارات المواطن التونسي.



وقد انعقد أمس الخميس، أول اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الدولة، قيس سعيد.

يذكر أنّ رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، كانت أعلنت صباح يوم الإثنين بقصر قرطاج، عن تركيبة حكومتها، التي كُلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر 2021 من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والتي ضمت 24 وزيرا وكاتبة دولة، من بينهم 9 نساء، أدّوا جميعهم اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة.

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لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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