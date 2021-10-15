البطولة المصغرة للصعود لبطولة الرابطة المحترفة الثانية - عامر شوشان حكما للمباراة الفاصلة بين نادي منزل بوزلفة والملعب القابسي

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 15:32قراءة: 0 د, 30 ث
سيتولى الحكم عامر شوشان ادارة المباراة الحاسمة من اجل ضمان مقعد ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستجمع بين نادي منزل بوزلفة والملعب القابسي يوم الاحد المقبل على ملعب منزل نور دون حضور الجمهور بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر.
وفي اعقاب الجولة الثانية، يتصدر نادي منزل بوزلفة ترتيب البطولة المصغرة للصعود لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف امام الملعب القابسي.
اما المباراة الثانية لحساب هذه الدورة، فستجمع على ملعب المسعدين بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر ايضا دون حضور الجمهور هلال الرديف بمستقبل السبيخة متذيلي الترتيب بلا رصيد بقيادة الحكم حمزة جعيط.



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