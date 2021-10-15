أُنس جابر "الحلم أصبح حقيقة "

وات - أعلن اتحاد اللاعبات المحترفات للتنس أن التونسية أُنس جابر أصبحت أول لاعبة عربية تتقدم بين أول عشر مصنفات في الترتيب العالمي بعد بلوغها الدور نصف النهائي ببطولة إنديان ويلز بفوزها على الإستونية أنيت كونتافيت بنتيجة 7-5 و6-3 الليلة الماضية.
وقالت أُنس جابر بعد المباراة "الحلم أصبح حقيقة. هذا أمر كنت أريده... منذ أن كنت أبلغ 16 عاما".
"الدخول بين أول عشر مصنفات مجرد بداية. أعلم أنني استحق هذا المكان منذ فترة طويلة. لكني أرغب في إثبات أنني استحق الوجود في هذه المكانة".
وأفادت أُنس جابر التي ستواجه الإسبانية باولو بادوسا في الدور نصف النهائي، إلى أنها واجهت العديد من العوائق في مسيرتها و"رفض الرعاة التعامل معي بسبب المكان الذي اتيت منه وهذا ليس عدلا. لم أفهم السبب من قبل وتقبلته. أنا فخورة بما أنا عليه الآن وعدم اعتمادي على الآخرين.ربما مر الجميع بمسيرة صعبة. لا أقول إنني واجهت الظروف الأصعب".
واضافت "لم أرد الاعتماد على رعاة أو شخص غير مهتم بالتنس أو الرياضة بشكل عام. هذا منحني الشجاعة للاستمرار وتحقيق أهدافي والآن أنا بين أول عشر مصنفات".
وحصدت اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما خمس من 12 نقطة لكسر إرسال منافستها الإستونية لتحقق انتصارها 48 هذا الموسم وهو أكثر من أي لاعبة أخرى في بطولات المحترفات.
وكانت أُنس بلغت نهائي بطولة شيكاجو في وقت سابق من الشهر الحالي كما أصبحت أول لاعبة عربية تفوز بلقب في بطولات المحترفات عندما نالت لقب برمنجهام في جوان الماضي.
وقالت أُنس جابر بعد المباراة "الحلم أصبح حقيقة. هذا أمر كنت أريده... منذ أن كنت أبلغ 16 عاما".
"الدخول بين أول عشر مصنفات مجرد بداية. أعلم أنني استحق هذا المكان منذ فترة طويلة. لكني أرغب في إثبات أنني استحق الوجود في هذه المكانة".
وأفادت أُنس جابر التي ستواجه الإسبانية باولو بادوسا في الدور نصف النهائي، إلى أنها واجهت العديد من العوائق في مسيرتها و"رفض الرعاة التعامل معي بسبب المكان الذي اتيت منه وهذا ليس عدلا. لم أفهم السبب من قبل وتقبلته. أنا فخورة بما أنا عليه الآن وعدم اعتمادي على الآخرين.ربما مر الجميع بمسيرة صعبة. لا أقول إنني واجهت الظروف الأصعب".
واضافت "لم أرد الاعتماد على رعاة أو شخص غير مهتم بالتنس أو الرياضة بشكل عام. هذا منحني الشجاعة للاستمرار وتحقيق أهدافي والآن أنا بين أول عشر مصنفات".
وحصدت اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما خمس من 12 نقطة لكسر إرسال منافستها الإستونية لتحقق انتصارها 48 هذا الموسم وهو أكثر من أي لاعبة أخرى في بطولات المحترفات.
وكانت أُنس بلغت نهائي بطولة شيكاجو في وقت سابق من الشهر الحالي كما أصبحت أول لاعبة عربية تفوز بلقب في بطولات المحترفات عندما نالت لقب برمنجهام في جوان الماضي.
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