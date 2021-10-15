الخبير الإقتصادي معز حديدان: ''أول مرة في تاريخ تونس تدخل تصنيف C وهي ديون عالية المخاطر''

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 07:04قراءة: 1 د, 2 ث
أقر الخبير الإقتصادي معز حديدان ، مساء يوم الخميس، بان تصنيف تونس"Caa1" من قبل وكالة التصنيف الإئتماني "موديز" يعني الدخول في التصنيف"C" وهي ديون عالية المخاطر، وفق تعبيره.

وقال حديدان في تصريح لاذاعة شمس آف آم ، إنه و"لأول مرة في تاريخ تونس تدخل ضمن هذا التصنيف".

وأوضح معز حديدان أن الجهات التي ستُقرِض البلاد التونسية، ستُقرِض دولة عالية المخاطر مما يعني ان البلدان المُقرِضة أخذت تهديدات عالية المخاطر لإسترجاع أموالها.


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وكانت وكالة الترقيم الأمريكية "موديز"، أعلنت الخميس، عن تخفيض ترقيم تونس السيادي على المدى الطويل بالعملة الصعبة والعملة المحلية، من " B3" إلى "Caa1" ، مع  المحافظة على الآفاق السلبية.

كما راجعت "موديز"، ترقيم البنك المركزي التونسي، المسؤوول قانونيا عن الدفوعات المتعلقة بكل رقاع الحكومة، نحو الانخفاض من "B3 " إلى"Caa1"، مع المحافظة على آفاق سلبية.

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وأفادت "موديز" بأن التخفيض من ترقيم تونس "يأتي تبعا لضعف الحوكمة، وتنامي الشك في قدرة الحكومة على إرساء اجراءات تكفل الاستجابة لحاجيات التمويل المرتفع بعنوان السنوات القادمة".

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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234259

Kerker  ()  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 14h 10m |           
كلّ الدّول العربيّة تشبه بعضها مهدّدة بمثل هذه الوضعية ولا فرق بينهما إلاِ في الموارد الطّبيعيّة...نرجوا من الله الهدايةو إخراجنا من الظّلمات إلى النّور. ابتعدنا عن حقائق الوجود و طغونا في الميزان فتملّكت الأنفس بأجسادها، فأرهقتنا، فابتلينا بالذّلّة و التّفرّق و تداعي الأمم علينا...الكمال للّه و الهدى هدى الله و ما تشاؤون إلاّ أن يشاء الله ربّ العالمين.

Radhouane2  ()  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 08h 49m |           
ومما يترتب عليه قروض مع فوائد ربوية أعلى



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