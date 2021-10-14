تسميات جديدة بوزارة الشباب والرياضة

Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 - 21:40قراءة: 0 د, 40 ث
اجرى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش تحويرات صلب الوزارة شملت الاسماء والخطط الاتي ذكرها:

- محمد علي النفزي مكلف بمهام تسيير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية الضيقة
-كمال العربي مكلف بمهام تسيير مكتب الأنشطة الشبابية والترفيه بالديوان
-انور يحي مكلف بمهام تسيير متابعة الأنشطة الجهوية
-منصف شلغاف مكلف بمهام تسيير الإدارة العامة للرياضة
-شكري حمدة مكلف بمهام بتسيير إدارة الشؤون القانونية
-مها الزاوي مكلفة بمهام تسيير الخلية المركزية للحوكمة
-مراد جراد مكلف بمهام تسيير إدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة
-مكرم شوشان مكلف بمهام تسيير الشركة التونسية لسياحة الشباب
-الصادق المورالي مكلف بمهام تسيير التفقدية العامة للوزارة
-رفيق بن عامر مكلف بمهام تسيير إدارة البحوث والدراسات بالمرصد الوطني للشباب
-سميرة خلقة مكلفة بمهام الكاتب العام للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات
-نوال بوجناح العذاري مكلفة بمهام تسيير المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس


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