تركيبة الحكومة الجديدة ..25 عضوا من بينهم 9 نساء

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 10:02قراءة: 1 د, 4 ث
أعلنت اليوم رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج عن تركيبة حكومتها التي كلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر الماضي من قبل رئيس الجمهورية، وادت رئيسة الحكومة رفقة اعضاء الحكومة اليمين امام رئيس الجمهورية


وتضم تركيبة الحكومة الجديدة 24 وزيرا وكاتبة دولة من بينهم 9 نساء وهي كالآتي:


وزيرة العدل : ليلى جفال
وزير الدفاع: عماد ممّيش
وزير الداخلية: توفيق شرف الدين
وزير الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج: عثمان الجرندي
وزيرة المالية: سهام نمصية البوغديري
وزير الاقتصاد والتخطيط : سمير سعيّد
وزير الشؤون الاجتماعية: مالك الزاهي
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة : نايلة نويرة القنجي
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات : فضيلة الرابحي بن حمزة
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : محمود الياس حمزة
وزير الصحة : على مرابط
وزير التربية : فتحي السلاوتي
وزير التعليم والبحث العلمي : منصف بوكثير
وزير الشباب والرياضة : كمال دقيش
وزير تكنولوجيات الاتصال : نزار بن ناجي
وزير النقل : ربيع المجيدي
وزير التجهيز والاسكان : سارة زعفراني زنزري
وزير املاك الدولة والشؤون العقارية : محمد الرقيق
وزير البيئة : ليلى الشيخاوي
وزير السياحة : محمد المعز بن حسين
وزير الشؤون الدينية : ابراهيم الشايبي
وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن : آمال بلحاج
وزيرة الشؤون الثقافية : حياة قطاط القرمازي
وزير التشغيل والتكوين المهني : نصرالدين النصيبي
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج :عايدة حمدي



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233971

Kamelnet  ()  |Lundi 11 Octobre 2021 à 11h 11m |           
Le bateau est entrain de coulé ...la prochaine étape...# sauve qui peut #

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 11 Octobre 2021 à 10h 15m |           
Environ 30% des femmes. Bonne chance pour tout le monde gouvernants et gouvernés pour la prospérité de la nation . Tout est question d'endurance, nous ne doutons pas de la compétence de cette équipe.



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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