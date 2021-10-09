امس في مدينة الثقافة: مسرح الأوبرا يقدم عرض الموسيقى الكلاسيكية "موزارت"

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قدم " الأركستر السمفوني التونسي بقيادة المايسترو محمد بوسلامة امس الجمعة بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي عرض الموسيقى الكلاسيكية "موزارت.برنامج هذا الحفل تضمن ثلاث مقطوعات خالدة اختار المايسترو محمد بوسلامة.إحياءها رفقة الأركستر السمفوني التونسي . كان الافتتاح مع مقطوعة "Don Giovanni" التي تعتبر الأوبرا الأكثر قتامة لموزارت، ألفها بعد وفاة والده، اقتبس فيها سيرة متداولة بين نبلاء أوروبا عن نبيل من مدينة البندقية الإيطالية يدعى جياكومو كازانوفا الذي يتنقل بين عواصم ومدن عديدة وذاع صيته كزير للنساء.أما المقطوعة الثانية "Concerto pour clarinette" فقد قدمها الأركستر مرفوقا بالصوليست يوسف المسعودي على آلة الكلارينيت، وهي أحد أواخر الأعمال التي أتمها موزارت ومات بعدها بشهور، وتتميز المقطوعة بالحوار المميز بين الكلارينيت المنفرد وبقية الأركستر.اختتم العرض بعد فترة استراحة دامت 15 دقيقة مع مقطوعة La Quarantième symphonie" " قبل أن يعتلي كلّ من الباريتون هيثم الحضيري والسوبرانو نسرين المهبولي الرّكح لتقديم " Noces de Figaro" المستوحاة من قصة (زواج فيغارو) للكاتب الفرنسي الشهير بومارشيه، وتعتبر من أعظم أعمال موزارت الذي اشتهر بابتعاده في أعماله عن تقاليد من سبقه وبحثه عما يلامس الناس، تلتها مقطوعة "Zaide" وموسيقى المسرحية الأوبرالية "d'Idomeneo