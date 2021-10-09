امس في مدينة الثقافة: مسرح الأوبرا يقدم عرض الموسيقى الكلاسيكية "موزارت"

Publié le Samedi 09 Octobre 2021 - 12:55قراءة: 0 د, 57 ث
وات - قدم " الأركستر السمفوني التونسي بقيادة المايسترو محمد بوسلامة امس الجمعة بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي عرض الموسيقى الكلاسيكية "موزارت.
برنامج هذا الحفل تضمن ثلاث مقطوعات خالدة اختار المايسترو محمد بوسلامة
.إحياءها رفقة الأركستر السمفوني التونسي . كان الافتتاح مع مقطوعة "Don Giovanni" التي تعتبر الأوبرا الأكثر قتامة لموزارت، ألفها بعد وفاة والده، اقتبس فيها سيرة متداولة بين نبلاء أوروبا عن نبيل من مدينة البندقية الإيطالية يدعى جياكومو كازانوفا الذي يتنقل بين عواصم ومدن عديدة وذاع صيته كزير للنساء.



أما المقطوعة الثانية "Concerto pour clarinette" فقد قدمها الأركستر مرفوقا بالصوليست يوسف المسعودي على آلة الكلارينيت، وهي أحد أواخر الأعمال التي أتمها موزارت ومات بعدها بشهور، وتتميز المقطوعة بالحوار المميز بين الكلارينيت المنفرد وبقية الأركستر.

اختتم العرض بعد فترة استراحة دامت 15 دقيقة مع مقطوعة La Quarantième symphonie" " قبل أن يعتلي كلّ من الباريتون هيثم الحضيري والسوبرانو نسرين المهبولي الرّكح لتقديم " Noces de Figaro" المستوحاة من قصة (زواج فيغارو) للكاتب الفرنسي الشهير بومارشيه، وتعتبر من أعظم أعمال موزارت الذي اشتهر بابتعاده في أعماله عن تقاليد من سبقه وبحثه عما يلامس الناس، تلتها مقطوعة "Zaide" وموسيقى المسرحية الأوبرالية "d'Idomeneo



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233879



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

السبت 09 أكتوبر 2021 | 3 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:19 17:53 15:22 12:13 06:21 04:55
Babnet
24°
Babnet24°Babnet% 53:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1823°-1823°-1724°-1725°-19
  • Avoirs en devises
    21506,9

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28088 DT        1$ =2,83913 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   2163,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive