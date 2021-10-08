الاستعدادات للقمة الفرنكفونية، أبرز محاور لقاء الجرندي بسفير موريتانيا بتونس

مثلت الاستعدادات الجارية للقمة الفرنكوفونية بتونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021، أبرز محاور لقاء جمع اليوم الجمعة في مقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، بسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس، محمد دمان همر.



وجدّد السفير الموريتاني بالمناسبة، تأكيد مشاركة الرئيس الموريتاني في أعمال هذه القمة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



كما مثل اللقاء فرصة لاستعراض واقع التعاون الثنائي التونسي الموريتاني وسبل مزيد دفعه. وشدّد الوزير، في هذا الصّدد، على ضرورة الاعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية القادمة وفي مقدمتها الدورة 19 للجنة العليا المشتركة.



وأكد الحرص على استشراف مجالات جديدة وواعدة للتعاون الثنائي لإثرائه وتوسيع مجالاته، كما أكّد أهمية دور القطاع الخاص في إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وضرورة تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، لاسيما في مجالي التجارة والاستثمار.



وتناول اللقاء أيضا واقع التعاون في مجال التعليم العالي والتبادل الطلابي بين البلدين وسبل تعزيزه وتوسيعه ليشمل اختصاصات جديدة.



من جانبه، أشاد سفير موريتانيا بتونس بمستوى العلاقات الثنائية وبما تشهده في الفترة الأخيرة من تواصل بين قيادتي البلدين. وأبرز، في هذا الإطار، تقدير الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، العالي لمبادرة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بتوجيه شحنة من اللقاحات إلى موريتانيا.



