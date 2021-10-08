بن عروس: مغادرة كافة مصابي حادثة اصطدام قطارين لمستشفى الإصابات والحروق البليغة باستثناء حالتين (مدير المستشفى)

وات - أفاد مدير عام مستشفى الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، لطفي الصمعي، في تصريح لـ"وات"، صباح اليوم الجمعة، بأن جميع المصابين الذين تم نقلهم، مساء أمس الخميس، للمستشفى، على اثر اصطدام قطارين بضاحية مقرين جنوب العاصمة، قد غادروه، باستثناء حالتين لاتزالان تخضعان للمراقبة الطبية.



وأضاف الصمعي، أن حالة المصابين الاثنين المقيمين، مستقرة ولا تكتسي خطورة على صحتيهما، وقد تم إبقاؤهما تحت المراقبة لمزيد متابعة وضعهما الصحي، وهما بانتظار قرار الإطار الطبي المشرف للسماح لهما بالمغادرة.



يذكر أنه جد، مساء أمس الخميس، في حدود الساعة 19 و20 دقيقة، حادث اصطدام بين قطار الضاحية الجنوبية للعاصمة وقطار قادم من قابس على مستوى محطة مقرين الرياض، مخلفا 33 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف المسافرين، وقد تم نقل المصابين إلى المؤسسات الاستشفائية القريبة لتلقي الإسعافات الضرورية.



