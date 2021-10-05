دورة انديان ويلز - أنس جابر تعفى من خوض الدور الأول

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 15:36قراءة: 0 د, 20 ث
وات - أعفيت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 14 عالميا من لعب الدور الأول في بطولة أنديان ويلز الامريكية التي ستنطلق غدا الأربعاء وتستمر الى غاية 17 أكتوبر الجاري.

وستواجه أنس جابر في الدور الثاني، المتأهلة من مباراة أناستاسيا سيفاستوفا (من لاتفيا) المصنفة 65 عالميا والسلوفينية بولونا هيركوغ المصنفة 123 عالميا.

وكانت انس جابر بلغت نهائي دورة شيكاغو الذي خسرته امام الاسبانية غاربين موغوروزا (6-3 و3-6 و0-6).

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