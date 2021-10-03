بطولة فرنسا - بارس سان جيرمان يتلقى أول هزيمة هذا الموسم في رين

تلقى باريس سان جيرمان أول هزيمة هذا الموسم بعد خسارته 2-صفر أمام مضيفه ستاد رين يوم الأحد ليفقد أول نقاط في البطولة الفرنسية لكرة القدم يوم الأحد.

وحقق رين الفوز بفضل هدفين من لاعبيه غايتان لابورد وفلافيان تايت بواقع هدف في كل شوط ليضع حدا لانتصارات سان جيرمان في البطولة والتي استمرت لثماني مباريات متتالية.

ورغم الهزيمة حافظ سان جيرمان، الذي خسر أمام ليل في مباراة السوبر قبل بداية الموسم، على الصدارة برصيد 24 نقطة متقدما بفارق ست نقاط على لانس صاحب المركز الثاني والذي فاز على ستاد رانس 2-صفر يوم الجمعة الماضي.

وتقدم رين للمركز السابع برصيد 12 نقطة.

وبعد خمسة أيام من انتصاره المثير للإعجاب على مانشستر سيتي في رابطة أبطال أوروبا، بدأ سان جيرمان بقوة لكنه افتقد الفعالية والحسم، حيث أطلق نيمار تسديدة أعلى العارضة من مدى قريب في الدقيقة 22.

وردت العارضة ركلة حرة من ميسي من مسافة 25 مترا، ورغم وجوده إلى جوار نيمار وكيليان مبابي، كافح الفريق الزائر من أجل هز الشباك.

وتقدم رين، الذي كان أمامه أقل من 72 ساعة للتعافي عقب فوزه على فيتيس أرنهيم في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل لابورد هدفه السادس في الموسم بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من كمال الدين سليمانا.

وبعدما فشل في توجيه تسديدة واحدة على المرمى في الشوط الأول، تعرض باريس سان جيرمان لبداية مخيبة في الشوط الثاني عندما ضاعف تايت النتيجة فور بداية الشوط إثر تمريرة عرضية من لابورد.

وغادر نيمار الذي بدا عليه خيبة الأمل الملعب ليشارك بدلا منه ماورو إيكاري في الدقيقة 76، لكن المهاجم الأرجنتيني فشل في تحسين أداء فريقه الذي لم يسدد أي ركلة أيضا على المرمى في الشوط الثاني.



