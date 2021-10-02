متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 2 أكتوبر ..

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مدنين: تسجيل حالتي وفاة و16 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"



سجّلت ولاية مدنين، حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس، إلى 1139 وفاة، فيما رصدت 16 إصابة محلية جديدة من جملة 492 عينة خضعت للتحليل المخبري والسريع بنسبة حدوث بلغت 3 فاصل 5 بالمائة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وتوزّعت الاصابات المحلية الجديدة بفيروس "كورونا"، بين 4 ببن قردان، و3 بكل من حومة السوق ومدنين الجنوبية وجرجيس، واصابتين اثنين بمدنين الشمالية، واصابة واحدة بميدون، ليرتفع إجمالي الاصابات المحلية الى 32508 اصابات.

وسجّلت الجهة، 25 حالة شفاء، منها 6 بجرجيس، و5 بكل من حومة السوق وسيدي مخلوف، و4 حالات شفاء بميدون، و3 بمدنين الشمالية، وحالتي شفاء بمدنين الجنوبية، وبذلك تطور العدد الجملي لحالات الشفاء الى 31050 حالة شفاء.

وتشهد المؤسسات الصحية انفراجا في حالات الاقامة بها من مرضى كوفيد، سواء باقسام الانعاش او الاكسيجين، لتتراجع نسبة الاشغال في المستشفيات العمومية الى 15 فاصل 9 بالمائة في اسرة الاكسيجين، و26 فاصل 3 بالمائة في اقسام الانعاش، في حين بلغت هذه النسبة في المصحات الخاصة 21 فاصل 4 بالمائة في أسرة الاكسيجين، و22 فاصل 5 بالمائة في اقسام الانعاش.







القصرين: الأسبوع المقبل انطلاق حملة تلقيح ضد فيروس "كورونا" لفائدة التلاميذ البالغين 15 سنة فما فوق



تنطلق بداية من الأسبوع المقبل، في ولاية القصرين، حملة للتلقيح ضد فيروس "كورونا" لفائدة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة بمعاهده، وذلك بمعية الطب المدرسي، وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، منصف المحمدي.

وذكر المحمدي في تصريح لـ(وات)، أن حملات التلاقيح المضادة لوباء "كورونا" ساهمت بشكل كبير في تقليص عدد الاصابات والوفيات بمختلف مناطق الجهة، ما مكن من تسجيل انفراج كبير في الوضع الوبائي الحالي، مبينا أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الاولى بالولاية بلغ 165 ألفا و786 شخصا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا جرعات التلقيح 100 ألف مواطن.

وأضاف، في ذات السياق، أن 50 بالمائة من الفئة العمرية البالغة 15 سنة فما فوق، تلقوا جرعة واحدة و31 بالمائة من نفس الفئة إستكملوا عملية التلقيح، بينما بلغت نسبة الأشخاص الأكثر من 60 سنة الذين أتموا تلاقيحهم، 68 بالمائة و55 بالمائة للفئة العمرية ما بين 50 و60 سنة، و58 بالمائة للفئة العمرية 40 سنة فما فوق.

ولاحظ، أن أغلب المواطنين الذين اتموا جرعات التلقيح، تخلوا عن الكمامات والبرتوكول الصحي، معتبرا ذلك "خطأ فادحا" يمكن أن يتسبب في تأزم الوضع الوبائي من جديد، خاصة وأن أكثر من 80 بالمائة من سكان ولاية القصرين المعنيين بالتلقيح لم يستكملوا تلقي جرعاتهم او لم يتلقوا اية جرعة.

وشدّد، في هذا الصدد، على ضرورة مواصلة تقيّد جميع المواطنين، بما فيهم الملقحين، بكافة التدابير الوقائية ومقتضيات البرتوكول الصحي من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والمواظبة على غسل اليدين إلى حين زوال الوباء تماما.

وأكد، من جهة أخرى، على ضرورة تشديد الرقابة على الحدود البرّية بالبلاد، توقيا من السلالات الجديدة التي يمكن أن يجلبها معهم الأفارقة المجتازين للحدود خلسة، وفق تعبيره.







قابس: إقبال ملحوظ للمواطنين على المركز الجهوي للتلقيح ضد "كوفيد-19"



يشهد المركز الجهوي للتلقيح ضد "كوفيد-19" بدار الشباب محمد علي بقابس، في اليوم الأول المفتوح للتلقيح ضد هذا الفيروس والمخصص للفئة العمرية 40 سنة فما فوق، إقبالا ملحوظا من قبل هذه الفئة.

وبيّن عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، أنهم وجدوا في هذا اليوم المفتوح، فرصة مناسبة للتطعيم ضد الفيروس، خاصة وانه بأمكانهم اختيار نوع التلقيح الذي يرونه الأنسب، مؤكدين أن اقبالهم على التلقيح يعود الى حرصهم على حماية أنفسهم وعائلاتهم وكل المحيطين بهم من الإصابة بـ"كورونا".

يشار إلى أن الوضع الوبائي لفيروس "كورونا" بولاية قابس، قد شهد تحسنا كبيرا، حيث انخفض عدد الحالات النشطة الى 190 حالة، كما تراجعت نسبة الاختطار الجهوي لهذا للفيروس إلى 47 إصابة لكل 100 الف ساكن.

ولا يتجاوز، حاليا، عدد المرضى الذين يتم إيواؤهم بأقسام "كوفيد-19" بمختلف مستشفيات الجهة الـ20 مريضا ومريضة، من بينهم 03 مرضى فقط يقيمون بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد-19" بالمستشفى الجامعي بقابس.





بن عروس: تراجع معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" خلال شهر الى أكثر من 50 بالمائة



تراجعت معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" في ولاية بن عروس، بعد الطفرة التي رافقت سرعة انتشار الفيروس منذ أواسط شهر جويلية وأوت المنقضيين، لتتواصل النسبة في التراجع خلال شهر سبتمبر الفارط، وتستقر نسبة الحالات الايجابية المكتشفة مع نهاية الشهر عند حدود 4 فاصل 3 بالمائة لكل 100 ألف ساكن.

ووفق التحيين الدوري لإدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، فقد سجلت الجهة تراجعا ملحوظا في عدد الحالات الايجابية المكتشفة، ليأخذ المؤشر الوبائي في الانحدار يوما بعد يوم، حيث تراجعت نسبة الإصابة بالفيروس من 20 حالة في المائة ألف ساكن إلى حوالي 8 إصابات لنفس النسبة يوم 30 سبتمبر المنقضي.

ويتواصل للأسبوع الثاني على التوالي، عدم تسجيل أية حالة وفاة بسبب الفيروس، بعد ان كان معدل الوفيات خلال بداية الشهر المنقضي في حدود حالتي وفاة يوميا، كما تقلصت نسبة اشغال أسرّة الاوكسيجين بالمستشفى الجهوي الياسمينات الى حدود 14 فاصل 28 بالمائة نهاية الشهر المنقضي، بعد ان كانت في حدود 20 فاصل 83 بالمائة بداية الشهر.





قبلي: إقبال محترم على المركز الجهوي للتلقيح وعدد المطعمين ضد فيروس "كورونا" يتجاوز 60 ألف شخص



يشهد المركز الجهوي للتلقيح بدار الشباب بقبلي، صباح اليوم السبت، اقبالا محترما من قبل الراغبين في التمتع بالتطعيم ضد فيروس "كورونا"، بعد تمكين وزارة الصحة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق من المسجلين وغير المسجلين في منظومة "ايفاكس"، اليوم وغدا، من التمتع بالتطعيم ضد الفيروس.

وقد تمت اتاحة الفرصة للراغبين في التطعيم، اختيار نوع اللقاح الذين يرغبون في الحصول عليه.

وأوضح المنسق الجهوي لحملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"، الدكتور علي الطبال، ل(وات)، ان مختلف حملات التلقيح التي تم تنظيمها على الصعيدين الوطني والجهوي، مكنت إلى حد الآن من تطعيم 60 الف شخص، من بينهم اكثر من 45 الفا اتموا عملية التلقيح.

وأضاف الطبال، ان عملية التلقيح ستتواصل بالمركز الجهوي وبعدد من مراكز الصحة الاساسية الموزعين على مختلف معتمديات الولاية، علاوة على كون الفرق الصحية ستنظم خلال الاسبوع المقبل حملة لتلقيح اعوان واطارات القطاع السياحي بكل من دوز وزعفران، الى جانب تنظيم حملة مفتوحة للتلاقيح بالسوق الاسبوعية لمدينة قبلي.

ودعا ذات المصدر، مجددا اهالي الجهة الى الاقبال على التلقيح الذي يمثل السبيل الوحيد الى حد الان للتوقي من الاصابة بفيروس كورونا او لتخفيف تداعيات الاصابة بالفيروس .

وأشار، الى النتائج الملموسة التي تم تحقيقها بالجهة في ظل تصاعد عدد الملقحين، مكن من تراجع حالات الاصابة وعدد الوفيات.

يذكر ان المصالح الطبية بالجهة تطمح الى تلقيح ما بين 60 و70 في المائة من اهالي الولاية والبالغ عددهم قرابة 160 الف ساكن.











الكاف: صفر حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي و15 إصابة بفيروس "كورونا"





سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، 15 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس، دون تسجيل أية حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد صدور نتائج 107 تحاليل مخبرية لعينات رفعت بتاريخ 30 سبتمبر الفارط.

وأظهرت هذه النتائج الجديدة، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، ل(وات)، التراجع المتواصل لوباء كورونا في الجهة، مشيرا إلى أن كل المؤشرات في تحسن مستمر وخاصة على مستوى المستشفيات، حيث تراجع اليوم عدد حالات الإيواء، إلى 19 مصابا، منهم 07 موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف، كما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين

ودعا، في هذا السياق، إلى الإقبال على مراكز التلقيح خلال هذه الأيام التي تشهد انجاز حملات تلقيح مكثفة، والى مواصلة تطبيق البروتوكول الصحي في كل جوانبه.

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