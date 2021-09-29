الجامعة العامة للتعليم الثانوي تلغي التجمع الاحتجاجي أمام وزارة التربية غدا الخميس

ألغت الجامعة العامة للتعليم الثانوي التجمع الاحتجاجي الذي كان مبرمجا غدا الخميس 30 سبتمبر الجاري أمام مقر وزارة التربية، محذرة من خوض احتجاجات إذا لم يقع تسوية ملف الأساتذة النواب المتعاقدين وإلغاء تشغيلهم الهش، وفق ما جاء في بلاغ لها عشية اليوم الأربعاء.

ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية إلى التعامل الجدي مع ملف الانتداب بما يسرع في إنهاء الاعتماد على آلية التشغيل الهش ويؤسس لقواعد علمية في انتداب المدرسات والمدرسين وفق ما اقترحته الجامعة العامة في جلسات تفاوضية سابقة، وفق ما جاء في البلاغ.

وجاء قرار إلغاء التجمع الاحتجاجي للجامعة بعدما أصدرت وزارة التربية بلاغا في وقت سابق اليوم دعت فيه المتعاقدين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية المعنيين بتسوية وضعياتهم دفعة 2021 إلى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للتربية الراجعين لها بالنظر بداية لتسلم رسائل التعيين والالتحاق بمراكز عملهم بصفة عون وقتي صنف أ2.

وأوضحت وزارة التربية أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار إيفائها بالتزاماتها المضمنة بمحضر الاتفاق المبرم مع وزارة المالية بتاريخ 12 أوت 2020 فيما يتعلق بالنقطة المتصلة بتسوية وضعية ألف من المتعاقدين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بعنوان سبتمبر 2021.



