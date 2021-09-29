الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان 2021 والجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان 2019

-أسندت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن الجائزة الوطنية لأفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2021، إضافة إلى الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 2019، وفق ما جاء في العدد 88 من الرائد الراسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2021.



وتحصلت الدكتورة إيمان قاسم النويهيلي على الجائزة الوطنية لأفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2021، وهي أستاذة جامعية مبرزة في طب الأعصاب عن بحثها العلمي حول "الخصائص السريرية، علامات البداية وتطور الأعراض العصبية لدى مرضى كوفيد-19".



وتتمثل الجائزة في منحة مالية قدرها 10 آلاف دينار محمولة على ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السن.



من جهة أخرى، أسندت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لكل من أستاذي التعليم الثانوي عادل اللموشي ووحيدة عمايرية الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 2019 عن مشروعيهما بعنوان "الصرخة: أوقفوا عمل الأطفال".



وأسندت لكل منهما شهادة تقدير ومنحة مالية قدرها 20 ألف دينار بالتضامن بينهما محمولة على موازنة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن.





