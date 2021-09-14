تحجير دخول الشاحنات والعربات البطيئة للعاصمة في أوقات الذروة

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 17:04 قراءة: 0 د, 48 ث
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء ، عن تحجير دخول جميع الشاحنات التي يفوق وزنها الجملي وهي مُحمّلة ثلاثة اطنان ونصف والعربات البطيئة إلى العاصمة عبر عدة محاور، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء.

و يندرج هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، في إطار العمل على الحدّ من ظاهرة الإكتظاظ المروري وسط العاصمة وخاصّة في أوقات الذروة، وعملا بالقرار البلدي لسنة 2004 المتعلق بتنظيم الجولان بمدينة تونس.

وأضافت الوزارة ان تنفيذ القرار يتم من الإثنين إلى الجمعة بداية من السّاعة 06.30 إلى السّاعة 09.00 ومن السّاعة 16.30 إلى السّاعة 19.00 خلال نظام العمل بالحصّتين.

والمداخل المعنية بالقرار هي

المدخل الجنوبي للعاصمة:
* الطريق الوطنيّة رقم 1.
* الطريق السيّارة أ1.
* الطريق السّريعة الجنوبيّة.
المدخل الغربي للعاصمة:
* الطريق الوطنيّة رقم 3.
* الطريق الوطنيّة رقم 5.
* الطريق الوطنيّة رقم 7.

المدخل الشمالي للعاصمة:
* الطريق الوطنية رقم 8.
* الطريق السيّارة تونس بنزرت.
* الطريق الجهويّة رقم 21 (الشعاعيّة إكس).


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