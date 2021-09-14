وزارة التعليم العالي تكذب مايتداول في بلاغ مدلس بشأن إسناد منحة قدرها 700 دينار لجميع الطلبة

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 15:44 قراءة: 0 د, 35 ث
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إن ما جاء في بلاغ كاذب تداولته إحدى صفحات التواصل الاجتماعي،بخصوص إسناد منحة قدرها 700 دينار لجميع الطلبة، لا أساس له من الصحة.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تولت معاينة هذا البلاغ المدلّس والذي يحمل ختم الوزارة، بغاية التتبّع الجزائي لمرتكبي التدليس، داعية جميع المواطنين وكافة منظوريها إلى ضرورة استقاء المعلومة حصريا عبر موقعها الرسمي.

يذكر أن عددا من رواد منصة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تداولوا بلاغا بتاريخ 11 سبتمبر 2021، بخصوص "إسناد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منحة جامعية تقدر بـ 700 دينار للطلبة الممنوحين وغير الممنوحين".

ودعا هذا البلاغ الزائف، الذي يحمل ختم الوزارة، الراغبين في الحصول على هذه المنحة الى التسجيل على الموقع www.bourse-tunisie.tn


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