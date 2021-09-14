الشركة التونسية للملاحة: جملة من الاجراءات الجديدة تخص الوافدين على البلاد التونسية

أفادت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه يتعين بداية من يوم غد الاربعاء 15 سبتمبر 2021 على جميع الوافدين إلى البلاد التونسية الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي آر" مرفوقة برمز الاستجابة السريعة، على ألا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر.

ويستثنى من هذا الإجراء الأطفال الذين لم يتجاوز أعمارهم السنتين (02 سنة)

وأكدت الشركة في بلاغها، إجبارية قيام المسافرين القادمين إلى البلاد التونسية بتعمير الخانات المضمنة بالموقع الإلكتروني

(https//app.e7mi.tn)



ويعوض هذا الاجراء الالكتروني الجذاذة الورقية للمعطيات الصحية التي كانت معتمدة سابقا



وورد في البلاغ أيضا، أنه على الوافدين الغير الملقّحين أو الذين لم يستكملوا التلقيح ضد كوفيد-19

إجبارية الاستظهار عند التسجيل للسفر بوثيقة الحجز لمدة عشرة أيام بأحد النزل المخصصة للحجر الصحي الاجباري والمضمنة أسمائها بالقائمة المصاحبة مع تأكيد الخلاص، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الاجباري لمدة عشرة أيام (10) بأحد النزل المخصصة للغرض على نفقته الخاصة .



وشددت الشركة ، على ضرورة قيام المسافر بتحليل "بي سي آر" ثان بين اليوم السابع واليوم العاشر من الحجر الصحي الإجباري على نفقته الخاصة، وفي صورة سلبية هذا الاختبار يمكن له مغادرة الحجر الصحي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المستوجبة

وأوضحت أنهيستثنى من الحجر الصحي الإجباري كل من الوافدين الذين استكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 والمتحصلين على شهادة في الغرض من قبل السلطات الصحية لبلد الإقامة.

وذكرت الشركة بأن وزارةالصحة تنصح الصحة هذه الفئة من الوافدين (دون إلزام) بالحجر الصحي الذاتي لمدة 07 أيام بمكان الإقامة بالبلاد التونسية والقيام في اليوم السابع، بتحليل "بي سي آر"

ويطبق على المسافرين القادمين على متن رحلات غير منتظمةفي مجموعات مؤطّرة وإقامة مؤطّرة في النزل البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية المصادق عليه من قبل وزارة الصحة

وفيما يتعلق بالقصّر (أقل من 18 سنة) الغير المصحوبين، مع قيامهم بالحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام بمكان الإقامة بالبلاد التونسية، يتعين عليهم

الخضوع لاختبار سريع للتقصي من فيروس كوفيد 19 حال الوصول إلى البلاد التونسية، وفي صورة إيجابية الاختبار السريع يتم توجيه الوافد المعني للإقامة بأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس على نفقته الخاصة



كما ذكرت الشركة، المسافرين بضرورة التقيد بكل الإجراءات الوقائية ضمانا لسلامتهم



