فتح باب المشاركة في المهرجان الدولي "فيلمي الوثائقي الاول" بتونس

Publié le Lundi 13 Septembre 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 48 ث
اعلنت جمعية "الفيلم الوثائقي التونسي" عن فتح باب الترشح للمشاركة في المهرجان الدولي "فيلمي الوثائقي الاول" في دورته الرابعة المقررة بتونس من 25 ديسمبر 2021 الى غاية 02 جانفي 2022 بعدد من القاعات السينمائية بالعاصمة او عبر المنصة الرقمية للمهرجان حسب تطورات الوضع الوبائي جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتدعو هيئة المهرجان الراغبين في المشاركة من السينمائيين الشبان الهواة والمحترفين الى تقديم ملفات ترشحهم قبل يوم 15 اكتوبر القادم لاختيار الافلام الوثائقية المزمع عرضها للجمهور على الا تتجاوز فترة انتاجها السنتين.

ويسلط مهرجان "فيلمي الوثائقي الاول " الضوء على السينما الوطنية والعالمية الشابة عبر اتاحة الفرصة للمخرجين لعرض افلامهم الوثائقية والترويج لاعمالهم بما يتيح اكتشاف اولى الانتاجات للمخرجين الشبان وابرز المواهب الشابة في المجال من خلال تثمين اشكال التعبير المختلفة للسينما الوثائقية المستقلة.

ومن المنتظر ان تجمع البرمجة المزمع اعدادها لمهرجان "فيلمي الوثائقي الاول " في دورته الجديدة سلسلة من الافلام المتنوعة من حيث المحتوى وبجودة عالية حيث من المقرر تقديم افلام وثائقية ابداعية من منظور حقيقي ومستقل للمؤلف.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 232305



En continu

Toutes les news

الاثنين 13 سبتمبر 2021 | 6 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:59 18:32 15:48 12:22 06:00 04:32
Babnet
30°
 Babnet30° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2332°-2434°-2537°-2638°-26
  • Avoirs en devises
    20170,9

  • (10 sept)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29981 DT        1$ =2,79196 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 sept)   1602,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive

Date: