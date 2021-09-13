فتح باب المشاركة في المهرجان الدولي "فيلمي الوثائقي الاول" بتونس

اعلنت جمعية "الفيلم الوثائقي التونسي" عن فتح باب الترشح للمشاركة في المهرجان الدولي "فيلمي الوثائقي الاول" في دورته الرابعة المقررة بتونس من 25 ديسمبر 2021 الى غاية 02 جانفي 2022 بعدد من القاعات السينمائية بالعاصمة او عبر المنصة الرقمية للمهرجان حسب تطورات الوضع الوبائي جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتدعو هيئة المهرجان الراغبين في المشاركة من السينمائيين الشبان الهواة والمحترفين الى تقديم ملفات ترشحهم قبل يوم 15 اكتوبر القادم لاختيار الافلام الوثائقية المزمع عرضها للجمهور على الا تتجاوز فترة انتاجها السنتين.



ويسلط مهرجان "فيلمي الوثائقي الاول " الضوء على السينما الوطنية والعالمية الشابة عبر اتاحة الفرصة للمخرجين لعرض افلامهم الوثائقية والترويج لاعمالهم بما يتيح اكتشاف اولى الانتاجات للمخرجين الشبان وابرز المواهب الشابة في المجال من خلال تثمين اشكال التعبير المختلفة للسينما الوثائقية المستقلة.



ومن المنتظر ان تجمع البرمجة المزمع اعدادها لمهرجان "فيلمي الوثائقي الاول " في دورته الجديدة سلسلة من الافلام المتنوعة من حيث المحتوى وبجودة عالية حيث من المقرر تقديم افلام وثائقية ابداعية من منظور حقيقي ومستقل للمؤلف.



