العودة المدرسية 2021 - 2022 في أرقام... 2.3 مليون تلميذ يعودون لمقاعد الدراسة

قدمت وزارة التربية أرقام حول العودة المدرسية لسنة 2021 /2022، تتضمن مزاولة مليونين و314 ألف تلميذ لتعليمهم بين مرحلة الابتدائي والاعدادي والثانوي.



وتتضمن العودة المدرسية 60400 للسنة التحضيرية ، 1232660 للمرحلة الابتدائية و1021274 للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي وذلك بـ6130 مؤسسة تربوية و154873 مدرس وعدد اجمالي للفصول يناهز 90055 فصل.



ارتفاع عدد المؤسسات التربوية وتزويد 260 بالماء والبقية فيفري



وأعلن وزير التربية فتحي سلاوتي خلال نؤتمر صحفي الإثنين 13 سبتمبر 2021 عن ارتفاع عدد المؤسسات التربوية للموسم الدراسي الجديد الى 6130 مؤسسة مقابل 6115 مؤسسة في 2020/2021.



و تتوزع هذه المؤسسات بين 4590 مدرسة ابتدائية و1540 مدرسة اعدادية ومعهد حيث تم التعهد وصيانة وتوسعة 971 مؤسسة تربوية وتوفير 98 فضاء جاهز الصنع بكلفة 3.25 مليون دينار منها 62 قاعة حاهزة بنحو 2.17 مليون دينار و36 مجموعة صحية جاهزة الصنع بكلفة 1.08 مليون دينار مع ابرام 68 عقد تفاوض مباشر مع مؤسسات صغرى في اطار بعث جيل جديد من الباعثين بكلفة 13.6 مليون دينار للتدخل في حوالي 340 مؤسسة تربوية.







تزويد 260 من 461 مؤسسة تفتقد للماء واقتناء صهاريج للبعض منها



وبين انه تم اغلاق 3 مدارس لقلة التلاميذ التي تحتضنها مع وجود صعوبات للحصول على اراضي لبناء مؤسسات في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة منها ببنزرت ورواد وغيرها من المناطق مبينا ان هناك 461 مؤسسة تعاني اضطرابا في التزود بالماء منها 260 مؤسسة تم حل مشكلها وفي غضون فيفري سيتم استكمال البقية كما سيتم اقتناء 60 صهريجا للماء بالتعاون مع ايطاليا.





هبة بـ50 مليون دينار من البنوك لوزارة التربية لدعم تلاميذ العائلات الفقيرة



وأكد السلاوتي تسلم الوزارة لهبة بقيمة 50 مليون دينار من البنوك، سيخصص جزء منها في شكل إعانات إجتماعية للأسر والتلاميذ من عائلات ضعيفة الدخل، على أن يخصص جزء آخر لتحسين البنية التحتية وصيانة المؤسسات التربوية.



واعتبر وزير التربية أن هذه الهبة تعتبر مكسبا سيساهم بشكل كبير في تجاوز إشكاليات تتعلق بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على تحديد كيفية صرف هذه الأموال مع العمل على الحفاظ على المال العام.



المصدر موزاييك/شمس





