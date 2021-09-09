اتحاد تطاوين يضم المهاجم زياد البكوش

اعلن اتحاد تطاوين يوم الخميس عن تعاقده مع المهاجم زياد البكوش (33 عاما) لمدة موسمين قادما من نجم المتلوي.



ونشط اتحاد تطاوين تحت قيادة مدربه الجديد محمد علي معالج بشكل لافت خلال الميركاتو الصيفي من خلال القيام بعدة انتدابات على غرار المهاجم شهاب الزغلامي والمدافع شهاب الصالحي والحارس عزيز السلامي والظهير الايسر محرز بالراجح ولاعبي الوسط عزيز بن محمد وسند الخميسي ومؤمن الرحماني وحسام اللواتي والايفواري الحسن ادامس دياباتي والموريتاني ياسين الشيخ والي والمهاجمين ادريس الطبوبي والكونغولي ايكاما اوبا.

وكان اتحاد تطاوين تحصل خلال الموسم الماضي على المركز السابع في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بالتساوي مع النادي الافريقي.

وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في موسمها الجديد 2021-2022 يوم 16 اكتوبر القادم.





