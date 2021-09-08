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كرة اليد - النجم الساحلي يضم محمد جابر اليحياوي ويواصل التجربة مع نضال العمري

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 09:03قراءة: 0 د, 35 ث
واصل فريق كرة اليد للنجم الساحلي سلسلة تعاقداته الصيفية بانتداب محمد جابر اليحياوي لمدة موسم واحد.

ولعب مجمد جابر اليحياوي (30 عاما) في صفوف عدة اندية على غرار الترجي الرياضي والخليج السعودي والدحيل القطري
كما اعلن النجم الساحلي عن تجديد التجربة مع لاعبه نضال العمري (31 عاما) لمدة موسم واحد.
وكان فريق جوهرة الساحل نجح قبل ذلك في ضم رامي صويد واستعادة لاعبيه جهاد جاء بالله واشرف السعفي.

يذكر ان النجم الساحلي تعاقد مع المدرب سامي المستيري لمدة موسم واحد قابل للتجديد خلفا للجزائري كمال عقاب الذي انتقل الى نادي شباب الاهلي دبي الاماراتي.

وتستانف البطولة الوطنية لكرة اليد نشاطها لبقية موسم 2020-2021 يوم 21 سبتمبر الجاري في حين سيقام الدور النهائي للكاس يوم 12 نوفمبر القادم.

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