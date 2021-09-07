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لاري العزوني يعزز صفوف النادي الافريقي

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 11:15قراءة: 0 د, 31 ث
اعلن النادي الافريقي انه اتم تعاقده مع لاعب خط الوسط التونسي الفرنسي لاري عزوني لمدة موسمين وذلك إلى موفى جوان 2023.

ووقع الدولي التونسي السابق عزوني على عقد لمدة موسمين للعب في صفوف النادي الافريقي بعد ان كان ينتمي لنادي ناسيونال ماديرا البرتغالي .
ويذكر ان لاري عزوني (27 عاما) بدا مسيرته ضمن شبان نادي إف سي بيرال الفرنسي قبل انضمامه إلى عدة اندية فرنسية في اصناف الشبان ثم الاكابر وانتمى لفريق أولمبيك مارسيليا و إف سي لوريان ونيم ثم فريق كورتريك البلجيكي

ويملك لاري عزوني الجنسيتين الفرنسية والتونسية. وقد لعب مع منتخبات فرنسا للناشئين والشباب، قبل أن يختار اللعب مع المنتخب الوطني التونسي


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