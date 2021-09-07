متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 7 سبتمبر

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بن عروس: تلقيح 90 بالمائة من إجمالي عدد المسجلين الذين تجاوزوا سن ال18 سنة



بلغ إجمالي عدد الملقحين في ولاية بن عروس من الذين تجاوز سنهم ال18 سنة ، 462 ألف شخص وهو ما يمثل نسبة 90 بالمائة من إجمالي عدد المسجلين لتلقي جرعات التطعيم في الولاية والبالغ عددهم 510 ألاف شخص



وبين المدير الجهوي للصحة بالجهة المنصف الهواني في تصريح ل(وات) انه من المنتظر أن يتم استكمال تلقيح بقية المسجلين والمقدر عددهم بنحو 48 ألف شخص خلال هذا الأسبوع.



وافاد الهواني بان عدد الملقحين دون سن 18 سنة والذين تم تطعيمهم خلال الفترة القليلة الماضية كانوا في حدود 14 ألف شخص، واضاف انه تم فتح مراكز الصحة الأساسية بداية من اليوم لاستقبال الراغبين في تلقي الجرعات مثلما تم تخصيص المركز الجهوي للتلقيح بحمام الشط اليوم كذلك لتلقيح الأسلاك الحاملة للسلاح .



وفي علاقة بتطور الوضع الوبائي بالجهة، ووفق اخر احصائيات الادارة الجهوية للصحة، فقد بلغ معدل الحالات الايجابية 12 فاصل 2 بالمائة من اجمالي عدد العينات المرفوعة يوم أمس الاثنين.





صفاقس: حملة لتلقيح حاملي السلاح بأربعة مراكز واستقرار في مؤشرات الوباء المنخفضة باستثناء مؤشر الوفيات



شهدت ولاية صفاقس، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملة لتلقيح أعوان الأسلاك الحاملة للسلاح ضد فيروس "كورونا" بأربعة مراكز هي على التوالي مركز التلقيح بقرقنة ومركز التلقيح بشط القراقنة والمركز الوطني للتكفل بحالات "كوفيد 19" بالمستسفى العسكري الميداني ومصحة قوات الأمن الداخلي بصفاقس.



من جهة أخرى، تميزت الحالة الوبائية باستقرار في مؤشرات الوباء المنخفضة باستثناء مؤشر الوفيات الذي بقي في مستويات مرتفعة نسبيا حيث عرفت الجهة خلال ال24 ساعة الماضية 5 وفيات ليرتفع العدد الجملي للخسائر البشرية بسبب الجائحة منذ ظهورها في الجهة إلى 1664 حالة وفاة، وسجلت الولاية 259 حالة شفاء من الوباء ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء المسجلة إلى 51742.



وسجلت الجهة انخفاضا ملحوظا في نسبة إيجابية التحاليل التي نزلت إلى ما دون 18 بالمائة حيث سجلت 230 حالة إيجابية على مجموع 1299 تحليلا تم إجراؤها بتاريخ أمس الاثنين علما وان إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة بلغ على حد الآن 54792 حالة.



ويعرف مؤشر الإيواء الطبي بدوره تراجعا بالمقارنة مع الأسابيع الماضية التي عرفت الجهة فيها إشغالا لطاقات المؤسسات الاستشفية القصوى، وتشير الإحصائيات إلى أنه يقيم حاليا باقسام "كوفيد أكسيجين" في المستشفيات العمومية 161 مصابا بالفيروس وبأقسام "كوفيد إنعاش" 28 مصابا وبالمصحات الخاصة 30 مصابا.



سيدي بوزيد: تسجيل 3 وفيات و131 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 232 حالة شفاء



سجّلت ولاية سيدي بوزيد، أمس الاثنين، 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" و131 إصابة جديدة، مقابل 232 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي (وات).



وأضاف السعيدي انه باحتساب الحالات الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس "كورونا" في ولاية سيدي بوزيد إلى 27 ألفا و605 إصابات منها 26 ألفا و248 حالة شفاء و821 حالة وفاة، كما بلغ عدد المقيمين حاليا بالمؤسسات الصحية 107 مصابين.



وذكر أن الاصابات المسجلة الجديدة تتوزع على معتمديات سوق الجديد باصابة واحدة، المزونة باصابة واحدة، منزل بوزيان ب12 اصابة، الرقاب ب4 اصابات، المكناسي ب24 اصابة، سيدي بوزيد الشرقية ب14 اصابة، سيدي بوزيد الغربية ب61 اصابة، السبالة ب4 اصابات، سيدي علي بن عون ب9 اصابات وأولاد حفوز باصابة واحدة.



الكاف: تسجيل حالتي وفاة و 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة عن تسجيل حالتي وفاة و82 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 192 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ يومي 4 و 5 سبتمبر



ويرتفع بمقتضى التحيين الجديد إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 647 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 18824 حالة تماثل منها 18217 للشفاء وانخفض عدد الحالات النشيطة إلى 607 حالات، وهي تمثل مجموع الإصابات المؤكدة المسجلة بالجهة خلال ال10 ايام الاخيرة



كما أظهر التحيين الجديد تواصل إنخفاض الضغط على المستشفيات حيث بلغ عدد الأشخاص المقيمين بها اليوم 54 مصابا منهم 14 مصابا موزعين بين اقسام الانعاش والعلاج المكثف







مدنين: تسجيل 6 وفايات بسبب فيروس "كورونا" وتراجع عدد الحالات الايجابية



سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، 6 وفايات جديدة بسبب الاصابة بفيروس "كورونا" و83 اصابة محلية اضافية من جملة 612 عينة خضعت للتحاليل المخبرية واغلبها سريعة، ليرتفع اجمالي وفايات هذا الفيروس الى 1071 حالة وجملة الاصابات الى 31388 اصابة، وذلك في تراجع للحالات الايجابية الى اقل من 100 حالة يومية مقابل ارتفاع في نسبة الحدوث الى 13 فاصل 6 بالمائة وارتفاع متواصل للوفايات، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.



وبين العنز ل(وات) ان الاصابات الجديدة توزعت بين 21 اصابة بحومة السوق و14 اصابة بكل من جرجيس وبني خداش و12 اصابة ببن قردان و10 اصابات بمدنين الجنوبية و8 اصابات بميدون و4 اصابات باجيم.



وارتفعت حالات الشفاء الى 29192 حالة شفاء بتسجيل 184 حالة شفاء جديدة توزعت بين جرجيس ب60 حالة شفاء و28 حالة بمدنين الشمالية و25 حالة بميدون و20 حالة ببن قردان و18 حالة ببني خداش و13 حالة بكل من حومة السوق ومدنين الجنوبية و6 حالات باجيم وحالة شفاء بسيدي مخلوف.



وشهدت المؤسسات الصحية العمومية والخاصة انفراجا واريحية على مستوى اسرة الاكسيجين والانعاش لتبلغ نسبة الاشغال بالمستشفيات العمومية 63 فاصل 8 بالمائة في اسرة الاكسيجين و79 بالمائة في الانعاش في حين بلغت هذه النسبة بالمصحات الخاصة 40 فاصل 5 بالمائة في اسرة الاكسيجين و50 بالمائة في الانعاش.





مدنين : حملة تكميلية لتطعيم حاملي الزّي النظامي ضد فيروس كورونا على امتداد يومين



انطلقت اليوم حملة تكميلية لتلقيح حاملي الزّي النظامي ممّن لم يتلقّوا تلاقيحهم ضد فيروس كورونا ينتظر ان تشمل 2300 شخص وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين جمال الدين حمدي.



وستؤمّن عملية التلقيح التي ستتواصل يومين 6 مراكز منها مركزين خصصا للغرض بالمركز الصحي للديوانة بمدنين ومركز للحماية المدنية بمدنين فيما ستخصص بقية مراكز التلقيح القارة مسلكا خاصا بهذه الفئة.

وينتظر ان تنتظم يومي 14 و15 سبتمبر حملة لاستكمال تطعيم مهنيي القطاع الصحي بإعطائهم الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا في احد نزل جزيرة جربة.

ويذكر ان عدد جرعات اللقاح ضدّ فيروس كورونا وصلت بولاية مدنين منذ انطلاق حملة التلقيح في شهر مارس الماضي الى 210616 جرعة منها 1439 جرعة قدّمت يوم أمس في إطار السير العادي لمختلف المراكز القارة للتلقيح وللفريق المتنقّل الذي توجّه يوم أمس إلى بني خداش لتقديم جرعة ثانية.





سوسة: تسجيل حالتي وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



كشفت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة في نشرتها الأخيرة المحينة حول تطور الوضع الوبائي المرتبط بجائحة "كورونا"، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين امس الاثنين ليرتفع إجمالي الوفيات الى 1281 حالة وفاة



كما سجلت ولاية سوسة امس الاثنين 32 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" بعد اجراء 177 تحليلا مخبريا، ليرتفع اجمالي الإصابات بالجهة الى 46368 إصابة مؤكدة، فيما بلغت حالات التعافي من الفيروس 43322 حالة تعافي



ويبلغ عدد الحالات التي تم ايواؤها بالمؤسسات الاستشفائية بسوسة الى غاية امس الاثنين 106 اصابات بكوفيد 19، توزعت الى 20 باقسام العناية المركزة و71 باسرة الإنعاش و15 تحت التنفس الاصطناعي



واكدت رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري في تصريح ل(وات) تحسن الوضع الوبائي بالولاية لاسيما بعد تسجيل انخفاض في عدد الوفيات والإصابات التي تستدعي الإقامة بالمستشفيات، وتراجع عدد المقيمين في أقسام الانعاش والأكسيجين، مشيرة الى ان تقدم عمليات التلقيح ساهم بشكل كبير في تحسن الوضع الوبائي حيث استقرت نسبة حدوث العدوى عند 6ر121 بالمائة لكل 100 الف ساكن







