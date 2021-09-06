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بنزرت: حجز 10 آلاف علبة سجائر و7710 وحدة من الأدوات المدرسية مجهولة المصدر بمخزن عشوائي بجومين

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 19:12قراءة: 0 د, 59 ث
تمكّنت الفرق الرقابية المشتركة بولاية بنزرت، اليوم الاثنين، خلال عملية رقابية نوعية، من حجز 10 آلاف علبة سجائر و7710 وحدة من الأدوات المدرسية مجهولة المصدر بغرض الاحتكار والمضاربة بمخزن عشوائي بمنطقة بازينة من معتمدية جومين، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، ياسر بن خليفة.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان الفرق الرقابية المشتركة، داهمت اليوم، في اطار اعمال اللجنة الجهوية للتحكم في الاسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، مخزن عشوائي واقع بأحد مناطق بازينة، وحجزت به 10 آلاف علبة سجائر تونسية وأجنبية مجهولة المصدر، وكميات هامة من المشروبات الكحولية المعدة للبيع خلسة في السوق السوداء، و7 آلاف كراس مدعم، و7710 وحدة من الادوات المدرسية المتنوعة، و19 لاقط هوائي، الى جانب كميات متفاوتة من المواد الغذائية.
وأضاف المدير الجهوي للتجارة، أنه تم الى جانب الحجز الفعلي لتلك المواد، تحرير المحاضر المستوجبة في الغرض، ومنها مسك بضاعة مجهولة المصدر بغاية الاحتكار والمضاربة، ومسك منتوجات بطريقة مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، وخزن منتوجات في مواقع بطريقة مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، وممارسة نشاط غير مصرح به.
يذكر أن الفرق الرقابية المشتركة، متكونة من مصالح المراقبة التجارية بالإدارة الجهوية للتجارة، ووفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر، وفرقة التوقي من الإرهاب ببنزرت، ومركز الامن العمومي ببازينة، والحرس البلدي بماطر.

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