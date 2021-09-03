سليانة: انتشال جثة طفل غرق في سد جبلي بمنطقة سند الحداد

وات - تمكنت وحدات الحماية المدنية بمكثر التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة وبالتعاون مع فرقة الغوص التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة البارحة من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة غرق بسد جبلي بمنطقة سند الحداد من معتمدية مكثر وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة العميد محمد علي بن بيهي في تصريح اليوم الجمعة ل"وات"



من جهته ،كشف مصدر من الحرس الوطني أن الطفل كان يرعى أغنامه بالقرب من السد الجبلي وتم التفطن إلى غيابه بعد عودة القطيع إلى منزل أهله دون مرافقته مضيفا أنه تم إعلام الوحدات الأمنية والحماية المدنية ليتم في ما بعد إنتشال جثة الطفل .





