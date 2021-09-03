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تونس تعرب عن تضامنها ومواساتها للشعب الأمريكي الصديق على إثر الخسائر البشرية والمادية لإعصار "آيدا"

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 16:58قراءة: 0 د, 33 ث
تقدّمت تونس بأحرّ عبارات التّعازي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، على إثر العواصف والفيضانات المدمرة الناجمة عن إعصار "آيدا"، التي أودت بعديد الضحايا وخلفت خسائر مادية كبيرة، خاصة بولاية نيويورك الأمريكيّة.

كما أعربت تونس، للشعب الأمريكي الصّديق ولعائلات الضحايا والجرحى عن أصدق مشاعر المواساة والتعاطف، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية.

وجددت تضامنها ووقوفها الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف الأليم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى وللمصابين.


يذكر أن إعصار "آيدا" أودى بحياة 44 شخصا على الأقل في أربع ولايات بشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية وهي نيويورك ونيوجيرزي وبنسلفانيا وكونيتيكت، بعد تعرضها لأمطار غزيرة قياسية تسببت في سيول وفياضات، وتم اعلان حالة الطوارئ بولاية نيويورك.

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