الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 3 سبتمبر

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نابل: اتخاذ كافة التدابير لإنجاح اليوم الرابع للتلقيح المكثف ضد فيروس "كورونا"



أفادت المديرة الجهوية للصحة بنابل، رجاء مشيرقي محفوظ، اليوم الجمعةن بأنه تم اتخاذ كافة التدابير لإنجاح اليوم الرابع للتلقيح المكثّف ضدّ فيروس "كورونا" المقرر تنظيمه يوم غد السبت والمخصص للفئة العمرية 40 سنة فما فوق ممن تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح يوم 8 أوت الفارط وكذلك الاطارات والعاملين بالمؤسسات التربوية الذين تخلفوا على حملات التلقيح السابقة.

وأشارت مشيرقي في تصريح لـ(وات)، إلى تسجيل بعض الإشكاليات المتعلقة بعدم توفر المتطوعين ومهنيي الصحة بالعدد اللازم لتأمين عملية التلقيح نظرا لتنظيم يوم التلقيح يوم السبت عوضا عن يوم الأحد، مبينة أنه تم التقليص في عدد المراكز المخصصة للتلقيح الى 25 مركزا بمختلف المعتمديات بالإضافة الى استغلال مركز التلقيح القار بمدينة نابل لتفادي هذا الاشكال.

وأضافت أن العدد الجملي للملقحين بولاية نابل بلغ 401 ألفا و947 ملقحا من بينهم 322 ألفا و741 شخصا تلقوا جرعة واحدة، مشيرة إلى أن العدد الجملي من الملقحين يمثل بين 50 و55 بالمائة من الفئة المستهدفة من التلقيح بالجهة.

ودعت المديرة الجهوية للصحة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى يوم 8 أوت الفارط الى التوجه لتلقي الجرعة الثانية من التلقيح حتى في صورة عدم تلقي إرسالية في الغرض، موضحة انه يتعين التوجه الى مركز التلقيح أين تم تلقي الجرعة الأولى.





مدنين-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و112 إصابة والمؤشرات الجديدة تنبئ بتحسن الوضع الوبائي (مصدر صحي)



سجل عدد وفيات فيروس "كورونا" اليومي بولاية مدنين تراجعا بعد فترة من الارتفاع، حيث سجّلت الجهة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حالتي وفاة بعد معدل وفيات يومي لم يقل عن 5 وفيات، وبذلك يبلغ مجموع الوفيات منذ ظهور الجائحة الى 1054 وفاة.



وتراجع كذلك معدّل الاصابات اليومية الى 112 اصابة محلية يوم أمس الخميس من جملة 1354 عينة خضعت للتحليل، لتنخفض بموجب ذلك نسبة الحدوث الى 8.1 بالمائة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.



وحسب المصدر ذاته فان تراجع نسبة الحدوث وانخفاض عدد الوفيات والاصابات اليومية الى جانب تراجع الضغط على المؤسسات الصحية العمومية منها والخاصة وخصوصا على اسرة الاكسيجين بنسبة اشغال بين 54 و46 بالمائة تعتبر مؤشرات مهمة لتحسن الوضع الوبائي بالجهة ليبقى الضغط على اقسام الانعاش بالمستشفيات العمومية وبدرجة اقل بالمصحات الخاصة.



وتوزّعت الاصابات الجديدة بجرجيس إلى 27 اصابة، وحومة السوق 21، ومدنين الجنوبية 18، ومدنين الشمالية 16، اصابة وميدون 11، وبني خداش 9، وبن قردان 5، واجيم 3، وسيدي مخلوف اصابتين اثنين.

وارتفعت في مقابل ذلك حالات الشفاء الى 28 ألفا و520 حالة بتسجيل 105 حالات شفاء منها 29 بحومة السوق، و24 بمدنين الشمالية، و22 بميدون، و11 بأجيم، و6 ببني خداش، و5 بمدنين الجنوبية، و4 بجرجيس، وحالتي شفاء بكل من بن قردان وسيدي مخلوف.



