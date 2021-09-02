بنزرت: مجلس إدارة مصنع تكرير النفط "ستير" يوافق على تخصيص قطعة أرض تمسح 2 هك لتوسعة مقبرة جرزونة

وات - أفادت الرئيسة المديرة العامة لمصنع تكرير النفط "ستير" فاختة المحواشي، بأن مجلس إدارة المصنع أعطى موافقته المبدئية على التفويت في قطعة أرض بمساحة 2 هكتارات واقعة في المحيط القريب من المصنع، التي ستخصص لتوسعة المقبرة الإسلامية بجرزونة.



وكان ذلك، خلال جلسة أشرف على فعالياتها، اليوم الخميس، والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، بمقر الولاية وخصصت لفض اشكال المشروع المعطل لتوسعة المقبرة الاسلامية بجرزونة في الأرض المحيطة بمصنع تكرير النفط "ستير".



وتم في ذات الجلسة، دعوة إدارة مصنع تكرير النفط "الستير" لتكليف خبير تابع لمصالح أملاك الدولة لتقييم القيمة المالية للعقار المقترح، حتى يتسنى إتمام إجراءات التفويت فيه لفائدة بلدية بنزرت، وإنجاز مشروع توسعة مقبرة جرزونة الحالية بالمكان المتفق عليه.



وكان والي الجهة، قد أكد خلال الجلسة، مساندته لمطلب متساكني وأهالي المنطقة، وضرورة فض الاشكال المعطل لانجاز توسعة المقبرة الحالية بالأرض المقترحة بمحيط المصنع سريعا، وذلك بالتعاون بين السلطة الجهوية والمحلية والبلدية، الى جانب الدور الحيوي للنسيج المجتمعي، وفق تعبيره.

يذكر ان جلسة العمل، حضرها أيضا، كل من معتمد المنطقة محمد بوزيد، ورئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة، وعضو جامعة النفط والمواد الكيميائية سامي اللواتي، وثلّة من ممثلي المصالح الإدارية والفنية.







