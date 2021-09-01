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المنستير: إحباط عملية هجرة غير نظامية من سواحل المنستير باتجاه إيطاليا

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 23:02قراءة: 0 د, 28 ث
أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، اليوم الاربعاء، عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل المنستير في اتجاه إيطاليا، وأوقفت 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و30 سنة، أصيلي مدينة قصر هلال، ومن بينهم امرأتان، وفق ما نشره النقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالمنستير بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".

وحجزت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني خلال هذه العملية المركب الذي استعمل ومحركين لمراكب بحرية وكمية من المحروقات ومبلغا ماليا هاماّ من العملة التونسية والأجنبية.

وتعهدت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير بالبحث في الموضوع والكشف عن المنظمين وإدراجهم بالتفتيش، حسب ذات المصدر.




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